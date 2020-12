Ondernemingen die zware financiële klappen krijgen door de nieuwe lockdownmaatregelen en bedreigd worden met het faillissement, worden daar tot 31 januari tegen beschermd. Dat staat in een wetsontwerp dat dinsdagochtend werd goedgekeurd door de Kamercommissie Justitie. Daarnaast worden ook particulieren met schulden nog tot eind januari beschermd tegen beslag op hun woning of loon.

De regering kondigde vorige maand al aan dat bedrijven die tijdens de tweede lockdown te maken krijgen met financiële problemen opnieuw beschermd zullen worden tegen inbeslagnames en faillissementen, zoals ook in de eerste lockdown het geval was. De maatregel geldt enkel voor sectoren en ondernemingen die rechtstreeks te lijden hebben onder de nieuwe lockdownmaatregelen, zoals alle bedrijven die verplicht de deuren moesten sluiten, en is beperkt in de tijd tot 31 januari. Die termijn kan wel nog worden verlengd.

Daarnaast bouwt de regering ook opnieuw een bescherming in voor particulieren met schulden: tot eind januari kan bij hen geen beslag gelegd worden op hun huis, hun bezittingen, of hun loon.

Die laatste bepaling kwam er op vraag van sp.a, zegt fractieleidster Melissa Depraetere. 'Door de huidige coronamaatregelen moet opnieuw een grote groep mensen terugvallen op tijdelijke werkloosheid. Ook heel wat zelfstandigen zien opnieuw zwarte sneeuw omdat ze hun zaak noodgedwongen dicht moeten houden. Voor wie het al moeilijk had voor deze crisis, kan dat betekenen dat ze nog dieper in de schulden terechtkomen', zegt ze. 'Net zoals tijdens de eerste lockdown willen we deze mensen extra beschermen.'

De bepalingen maken deel uit van een lijvig wetsontwerp met een aantal tijdelijke en definitieve maatregelen om de werking van Justitie te organiseren in coronatijden. Dat wetsontwerp kreeg dinsdag groen licht van de Kamercommissie Justitie en moet nu nog via de plenaire vergadering passeren.

De regering kondigde vorige maand al aan dat bedrijven die tijdens de tweede lockdown te maken krijgen met financiële problemen opnieuw beschermd zullen worden tegen inbeslagnames en faillissementen, zoals ook in de eerste lockdown het geval was. De maatregel geldt enkel voor sectoren en ondernemingen die rechtstreeks te lijden hebben onder de nieuwe lockdownmaatregelen, zoals alle bedrijven die verplicht de deuren moesten sluiten, en is beperkt in de tijd tot 31 januari. Die termijn kan wel nog worden verlengd. Daarnaast bouwt de regering ook opnieuw een bescherming in voor particulieren met schulden: tot eind januari kan bij hen geen beslag gelegd worden op hun huis, hun bezittingen, of hun loon. Die laatste bepaling kwam er op vraag van sp.a, zegt fractieleidster Melissa Depraetere. 'Door de huidige coronamaatregelen moet opnieuw een grote groep mensen terugvallen op tijdelijke werkloosheid. Ook heel wat zelfstandigen zien opnieuw zwarte sneeuw omdat ze hun zaak noodgedwongen dicht moeten houden. Voor wie het al moeilijk had voor deze crisis, kan dat betekenen dat ze nog dieper in de schulden terechtkomen', zegt ze. 'Net zoals tijdens de eerste lockdown willen we deze mensen extra beschermen.' De bepalingen maken deel uit van een lijvig wetsontwerp met een aantal tijdelijke en definitieve maatregelen om de werking van Justitie te organiseren in coronatijden. Dat wetsontwerp kreeg dinsdag groen licht van de Kamercommissie Justitie en moet nu nog via de plenaire vergadering passeren.