Op vraag van de nieuwe directie van de Luikse intercommunale Nethys heeft justitie beslag gelegd op iets meer dan 11 miljoen euro op rekeningen op naam van drie ex-topleden. Dat schrijft de zakenkrant L'Echo dinsdag. Stéphane Moreau wordt het zwaarst getroffen. Bij hem gaat het al om 8 miljoen euro.

Dit bewarend beslag heeft 11 miljoen euro kunnen identificeren en bevriezen, hoewel de nieuwe directie hoopte iets meer dan 15 miljoen euro te blokkeren. Dat dat toch niet gelukt is, is mogelijk te verklaren door het feit dat de overschrijvingen gebeurden in verschillende schijven, en op verschillende momenten.

Voor wat betreft Moreau zou volgens L'Echo 4,8 miljoen euro geblokkeerd zijn bij de verzekeringsmaatschappij Integrale, een filiaal van Nethys. Daarnaast achterhaalde het gerecht ook 1 miljoen euro bij ING, 1 miljoen bij BNP Paribas Fortis en 1 miljoen bij Belfius. De directie had gehoopt voor 11,8 miljoen euro te bevriezen bij Moreau.

Bij Heyse zou het gaan om bijna 2,4 miljoen euro, en bij Bayer 800.000 euro.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de drie oud-bestuurders allemaal beroep zullen aantekenen tegen dit bewarend beslag. Enkel Heyse heeft via zijn advocaat laten weten dat hij van plan is dat te doen.

