Jumbo wil 100 winkels in Vlaanderen

Jumbo maakte eerder al bekend dat het dit jaar drie winkels verwacht te openen in Vlaanderen. In 2020 zou er een vijftiental bijkomen, zegt Peter Isaac, managing director van Jumbo België, in een gesprek met Gondola. Op termijn ziet de Nederlandse supermarktketen potentieel voor honderd winkels in Vlaanderen. De uitspraken worden door Jumbo in Nederland bevestigd.

'Als we naar België en Vlaanderen komen, dan menen we het', zegt Peter Isaac in het interview met Gondola. 'We hebben er vertrouwen in dat we een mooie plaats kunnen veroveren op de Belgische markt. We zijn voor veel mensen een prijsvechter, maar dat klopt niet helemaal. Wij hebben verschillende troeven die ons samen aantrekkelijk maken voor de Belgische consument: lage prijs, maar ook assortiment en service. We willen niet alleen op prijs de nadruk leggen', luidt het.

'Onze introductie op de Belgische markt zal stap voor stap zijn', voegt een woordvoerster woensdag toe. 'Maar op termijn ziet Jumbo inderdaad potentie om ruim honderd winkels in heel België te openen. Het is echter nog te vroeg daar een concrete tijdsplanning aan te koppelen', verduidelijkt ze.