De Amerikaanse bank JPMorgan heeft maandag laten weten dat het het Europese project van de Super League zal gaan financieren. Een woordvoerder van de bank in Londen bevestigde het nieuws aan AFP, maar wilde verder niet reageren.

In de nacht van zondag op maandag maakten twaalf Europese topclubs (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur) bekend door te gaan met hun plannen om een Super League op te richten, een rechtstreekse tegenhanger van de huidige Champions League. Als startkapitaal zeiden ze over 3,5 miljard euro te beschikken. Die financiële middelen zullen dus van JP Morgan komen.

Aandeel Juventus

Het aandeel van voetbalclub Juventus Turijn is maandag na de aankondiging fors hoger van start gegaan op de beurs van Milaan. Het aandeel koerste na ruim 2 uur handel circa 10 procent hoger tot 0,85 euro, al was de waarde wel fors gedaald sinds de uitschakeling in de Champions League begin maart.

'Juventus verwacht dat de 'Super League' langetermijnwaarde zal opleveren voor de onderneming en het voetbal in het algemeen', schreef de club in een mededeling. Tegelijk benadrukt het clubbestuur dat er geen garanties zijn dat het project ook echt zal slagen.

