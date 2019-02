Jos Clijsters stopt volgend jaar als voorzitter van Belfius

Jos Clijsters ging in 2011 aan de slag bij Dexia, als adviseur van de Franse CEO Pierre Mariani. Begin september van dat jaar werd hij al benoemd tot CEO van Dexia Bank België. Amper een maand later werd de bank genationaliseerd, en later herdoopt tot Belfius. Op 1 januari 2014 schoof Clijsters een niveau op. Hij werd voorzitter van de raad van bestuur van Belfius en Marc Raisière volgde hem op als CEO.

