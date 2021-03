"De logica van een samengaan van Belfius en Ethias, onder welke vorm dan ook, is zo groot dat ze op een gegeven moment de bovenhand zal krijgen." Dat verklaart Jos Clijsters (71) in zijn afscheidsinterview als voorzitter van de raad van bestuur van de staatsbank Belfius in het magazine Trends. Daarmee zet Clijsters een mogelijk huwelijk van Belfius en de verzekeraar Ethias weer op de agenda.

Clijsters zit donderdag voor de laatste keer de raad van bestuur van Belfius voor. Daarmee sluit hij zijn 40-jarige carrière in de banksector af. Vooruitblikkend stelt hij dat Belfius in al zijn activiteiten een marktaandeel van 20 procent moet nastreven. Belfius Bank heeft nu ongeveer 16 procent, Belfius Insurance 6 procent.

"20 procent moet het doel zijn, dat is een gezonde marktpositie", zegt Clijsters. "Daar kunnen we organisch naartoe groeien, behalve in verzekeringen. Daar zullen acquisities nodig zijn, en dan kom je onvermijdelijk opnieuw bij het dossier-Ethias uit. Er is maar één speler die én complementair, én Belgisch is, én aansluit bij het DNA van Belfius."

De overheidsbank Belfius liet in het verleden al haar interesse voor Ethias blijken. De verzekeringsmaatschappij wordt gecontroleerd door de federale staat, het Vlaams en het Waals Gewest. Zij hebben elk een derde van de aandelen. Ethias zelf en het Waals Gewest zijn geen vragende partij voor een verkoop en houden vast aan een stand-alonescenario.

Clijsters heeft begrip voor die houding maar bekijkt de zaken op de lange termijn: "Laat de tijd zijn werk doen. Ik deel de bekommernis dat Ethias niet verkocht mag worden aan een buitenlandse speler. En het zou kunnen dat er op een gegeven moment zo'n bod komt. Voeg Belfius Insurance en Ethias samen, en je hebt een fantastische verzekeraar, 50/50 wholesale en retail, 50/50 leven en niet-leven. Voeg daar de bank bij, en je hebt een sterke Belgische bank-verzekeraar met een fantastische toekomst."

Het volledige interview met de afscheidnemende Belfius-voorzitter Jos Clijsters leest u deze week in Trends.

