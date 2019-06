Jony Ive treedt uit de schaduw van Apple-oprichter Steve Jobs

Apple de man die zijn iPhone en andere succesproducten vorm gaf. Jony Ive verlaat het bedrijf om een eigen designbureau op te richten. De 52-jarige Brit wordt alom geroemd om zijn designtalent, maar hij was minstens even belangrijk in de rol van de zeldzame ondergeschikte die oprichter Steve Jobs en diens destructieve woedebuien kon managen.

Tim Cook en Jony Ive © reuters

De in 2011 overleden Steve Jobs vond dat maar heel weinig mensen zijn respect verdienden. De wereld bestond volgens hem grotendeels uit bozo's, of idioten die dat zelf niet wisten. Jony Ive behoorde tot het selecte clubje van mensen naar wie Steve Jobs wou luisteren.

