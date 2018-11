Jonathan Berte (CEO Robovision): 'Ik leef op gespannen voet met de work-lifebalance'

'Verwacht hier geen verhaal van iemand die het helemaal voor elkaar heeft en het evenwicht tussen werk en privé volledig heeft gevonden. Ik heb wel goede intenties, maar ze lopen al snel mis. Elke maandag neem ik me bijvoorbeeld voor dat ik het komende weekend ga proberen tijd te maken voor mijn gezin. Vaak betrap ik me er enkele dagen later op dat ik op zaterdag en zondag toch veel werk moet inhalen. Beter wordt het niet, integendeel. Robovision is een jong bedrijf dat snel groeit. Dat betekent dat er altijd mensen te kort zijn. Als CEO moet ik er mee voor zorgen dat al het nodige werk uiteindelijk wel gebeurt.'

