Farmareus Johnson&Johnson heeft beslist om vanaf volgend jaar nergens nog babypoeder met talk te verkopen, maar over te schakelen op poeder op basis van maïszetmeel. Dat meldt het bedrijf vrijdag.

In de VS werden 40.300 rechtszaken tegen J&J gestart over talkpoeder. Het zou asbest bevatten en kanker hebben veroorzaakt bij duizenden vrouwen.

Het bedrijf blijft er echter bij dat zijn talkpoeder veilig is en geen asbest bevat. De beslissing om nergens nog babypoeder met talk te verkopen, is een 'commerciële beslissing', aldus het bedrijf.

In de VS en Canada stopte J&J twee jaar geleden al met de verkoop van talkpoeder. In 2018 had een rechtbank het farmabedrijf verantwoordelijk gesteld voor kanker bij 22 vrouwen. Het bedrijf moest al circa 3,5 miljard dollar betalen.

In de VS werden 40.300 rechtszaken tegen J&J gestart over talkpoeder. Het zou asbest bevatten en kanker hebben veroorzaakt bij duizenden vrouwen. Het bedrijf blijft er echter bij dat zijn talkpoeder veilig is en geen asbest bevat. De beslissing om nergens nog babypoeder met talk te verkopen, is een 'commerciële beslissing', aldus het bedrijf. In de VS en Canada stopte J&J twee jaar geleden al met de verkoop van talkpoeder. In 2018 had een rechtbank het farmabedrijf verantwoordelijk gesteld voor kanker bij 22 vrouwen. Het bedrijf moest al circa 3,5 miljard dollar betalen.