Het Amerikaanse farmabedrijf Johnson & Johnson heeft de winstprognoses voor 2021 opgeschroefd. De producent van een van de verschillende coronavaccins verwacht nu 94,1 tot 94,6 miljard dollar omzet in plaats van 93,8 tot 94,6 miljard. Ook de verwachte winst per aandeel gaat enkele dollarcenten hoger.

In het derde kwartaal steeg de omzet 10,7 procent tot 23,3 miljard dollar. De winst ging op een jaar tijd 3,2 procent hoger tot bijna 3,7 miljard dollar. Vooral de farma-afdeling ging er op vooruit. De resultaten van het farmaceutische bedrijf zijn verbeterd doordat de reguliere zorg op veel plekken in de wereld niet meer wordt afgeschaald door het hoge aantal besmettingen met het coronavirus.

De bijdrage van het coronavaccin aan de cijfers zijn beperkt. De verkoop van het vaccin van dochterbedrijf Janssen Pharmaceutica leverde 500 miljoen dollar op in het derde kwartaal, minder dan verwacht. Evengoed houdt Johnson & Johnson vast aan de voorspelling dat er in het hele jaar 2,5 miljard dollar wordt verdiend met het vaccin.

