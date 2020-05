Farmabedrijf Johnson & Johnson (J&J) stopt met de verkoop van babypoeder gemaakt van talk in de Verenigde Staten en Canada.

De verkoop van dat goedje bezorgde J&J sinds 2014 de nodige zorgen door beschuldigingen dat het kankerverwekkend zou zijn omdat er asbest in kon zitten. Het bedrijf zegt dat het om een commerciële beslissing gaat om in Noord-Amerika alleen nog babypoeder op basis van maïszetmeel te verkopen. J&J zegt verder te blijven geloven in de veiligheid van zijn talkpoeder.

Het talkpoeder leverde J&J veroordelingen voor miljarden dollars aan schadevergoedingen op in de afgelopen jaren. J&J zou het risico op kanker door het gebruik van talkpoeder hebben verzwegen. Het mineraal talk wordt in mijnen gewonnen waar ook asbest kan worden gewonnen, maar het bedrijf zou mogelijke vervuiling daarmee hebben verzwegen.

J&J wist de schadevergoedingen in beroep vrijwel allemaal flink verlaagd of helemaal geschrapt te krijgen. Het aantal nieuwe rechtszaken nam echter nog steeds toe. Door de controverse rond talkpoeder is de gehele verkoop van babypoeder flink ingezakt. De verkopen zijn nog goed voor minder dan 1 procent van de omzet van de consumentengezondheidsproductentak van J&J.

Zo'n driekwart van het babypoeder dat J&J verkocht in de VS en Canada was al gemaakt van maïszetmeel. Buiten Noord-Amerika is die verhouding omgedraaid. Daar blijft talkpoeder dan ook gewoon in de schappen.

