De bekende HBO-series als Game of Thrones blijven nog een hele tijd te zien op het Vlaamse streamingplatform Streamz. Dat zegt John Porter, de CEO van Telenet, in de talkshow Trends Talk op Kanaal Z dit weekend. HBO heeft zijn eigen streamingplatform opgezet, HBO Max. Als HBO Max naar België komt, zou het weleens zijn samenwerking met Streamz kunnen opzeggen Maar dat ziet Porter niet gauw gebeuren.

Het Amerikaanse betaaltelevisienetwerk HBO is bekend van series als Game of Thrones en Sex and the City. De HBO-series zijn bij ons te zien op Streamz, het streamingplatform van de telecomoperator Telenet en DPG Media, het bedrijf achter onder andere de VTM-zenders. HBO heeft intussen zijn eigen streamingdienst opgezet, HBO Max. Naar verluidt komt HBO Max naar Europa, en wellicht dus ook naar België.

Maar volgens Telenet-CEO John Porter betekent dat niet dat HBO meteen zijn contract met Streamz zal opzeggen. "Er zijn geen gesprekken over de beëindiging van het contract binnen afzienbare tijd", zegt Porter. "Ik ben er zeker van dat HBO Max op een dag zal worden gelanceerd in België. Maar dat zal niet voor morgen zijn."

Disney

Volgens waarnemers is de beschikbaarheid van de HBO-series cruciaal voor het succes van het vorig jaar opgestarte Streamz. Porter nuanceert dat. "De top drie van de meest bekeken series op Streamz bestaat uit Vlaamse coproducties, zoals bijvoorbeeld De Bende van Jan de Lichte, een coproductie van VTM en Telenet. In de top tien van Streamz zitten tot nog toe slechts drie HBO-series."

Porter laat uitschijnen dat Streamz nog altijd HBO-series zal laten zien als HBO Max actief is in ons land. Hij verwijst daarvoor naar de streamingdienst Disney+. Die Amerikaanse speler is al beschikbaar in België, maar dat weerhoudt Streamz er niet van om Disney-films of -series aan te kopen, aldus Porter.

Streamz maakt het totale aantal gebruikers van zijn platform niet bekend. Critici interpreteren dat als een slecht teken. Onterecht, aldus Porter. "Streamz groeit. Het platform is er voor de lange termijn. We zullen sterker en sterker worden."

