In 2023 viert John Porter zijn tiende verjaardag als CEO bij Telenet, maar daar wacht de Australische Amerikaan niet op om een nieuw hoofdstuk te beginnen bij de grootste Vlaamse telecomoperator. Hij stoomt Telenet klaar voor een tijdperk waarin het niet meer het alleenrecht heeft op ultrasnel internet. "Onze klanten moeten voor altijd klant willen blijven."

Voor het eerst sinds lang kan CEO John Porter nog eens uitgebreid praten over de strategie van Telenet. De grootste telecomoperator in Vlaanderen - meer dan één huishouden op de twee is er klant - kon tot nu niet veel communiceren over verschillende hete hangijzers. Maar in 2023 verandert dat, en aan Trends geeft hij exclusief een voorsmaakje. "Ik ben meer dan optimistisch, ik ben zelfs super excited", zegt Porter die de Amerikaanse en Australische nationaliteit heeft. "In het komende half jaar landen belangrijke dossiers bij Telenet. We zullen vergevorderd zijn met de uitrol van 5G, hopelijk krijgen we een positief antwoord van de toezichthouder over onze samenwerking met Fluvius, en tegen maart worden al onze klantenrelaties op een nieuw softwareplatform beheerd. Dan kunnen we onze klanten veel beter helpen, onder meer omdat we beter kunnen voorspellen wat ze nodig hebben." 2022 was minder positief. Telenet kreeg klappen op de beurs en heeft het moeilijk om nog volop te groeien. JOHN PORTER. "Na twee jaar pandemie dachten we weer alles op een rijtje te hebben, dat we er goed voor stonden. We hadden geleerd om op een totaal nieuwe manier te werken, onze klanten hadden ons meer dan ooit nodig. Maar het afgelopen jaar bleek enorm volatiel te zijn. Vooral door de macro-economische omstandigheden, maar ook intern was er een transformatie aan de gang. "En er was veel onduidelijkheid. Ik heb liever slecht nieuws dan geen nieuws. Het was oncomfortabel om bijvoorbeeld te moeten wachten hoe de 5G-veiling zou uitdraaien, of er nu al dan niet een vierde speler met een eigen netwerk zou komen. Ook in andere belangrijke dossiers was er veel ambiguïteit, maar nu is de mist grotendeels opgeklaard. We weten min of meer waar we aan toe zijn, we kunnen er tegenaan gaan. En daar zijn we goed in." Proximus pakt uit met supersnel internet via glasvezel, de nieuwe uitdager Digi komt met een volledig aanbod. De slag in de telecommarkt lijkt zeer hard te worden. PORTER. "Het wordt hopelijk niet als in de battle of the bastards in Game of Thrones (beruchte scène uit de bekende tv-serie, nvdr) waar de lijken zich opstapelen (lacht). We focussen niet op de concurrentie, we kijken naar onszelf. Telenet is altijd al een voorloper geweest. "We investeerden al vroeg in digitale tv, we waren de eerste uitdager met een vast netwerk die ook een mobiel netwerk overnam. We investeerden succesvol in media en entertainment. Het was vaak riskant, maar het draaide altijd goed uit. Wie heeft het beste breedbandproduct? De beste tv-diensten of het beste aanbod voor Vlaamse entertainmentliefhebbers? Het antwoord is altijd Telenet, al jarenlang." De concurrentie begint Telenet wel echt aan te vallen op uw historische sterkte: ultrasnel internet. PORTER. "We zijn de enige die nu al over zijn hele vaste netwerk een snelheid van 1 gigabit kan garanderen. De concurrentie loopt een inhaalrace. Zij investeren inderdaad fors in glasvezel of in 5G. Voor 5G komt er zelfs een vierde netwerk, dat snap ik eerlijk gezegd niet. De periode van goedkoop geld is ook voorbij, ik ben benieuwd hoe dat de telecommarkt zal veranderen. En voor alle duidelijkheid, in Europa is de markt altijd al hypercompetitief geweest in vergelijking met de Verenigde Staten of Azië. Het aantal spelers per land ligt hier veel hoger. "Wat wel veranderd is, is dat Telenet de volgende tien jaar niet meer even hard het verschil gaat maken met netwerkkwaliteit. Daarom was 2022 ook een jaar van existentiële keuzes. We moesten nadenken over hoe we van telecomoperator kunnen veranderen in een bedrijf dat nog meer een digitale voorloper is en nog meer de klant centraal stelt. In telecom is de klantenrelatie nog al te vaak maandelijks een factuur versturen in ruil voor netwerktoegang. We willen veel verder gaan, iedereen van het huishouden die we bedienen de juiste digitale diensten geven. Telenet staat niet centraal, maar de klant. We hoeven niet alles zelf te bouwen, we kunnen ook samenwerken." Met Streamz probeert u al samen met DPG Media (VTM) een plaats te veroveren in de overvolle streamingmarkt. Een van uw belangrijkste leveranciers van series en films, HBO, wil ook in Europa zijn eigen streamingdienst promoten. PORTER. "Ik ben een fan van Streamz, ze doen het goed en dat is niet gemakkelijk. Ik ben er van overtuigd dat er een plaats is voor een lokale speler, wel met een mooie balans tussen lokale en buitenlandse content. Onze lokale programma's zijn het best bekeken op Streamz, maar je hebt ook die internationale tv nodig. HBO heeft inderdaad ook HBO Max. Maar we hebben er zeer veel vertrouwen in dat HBO een onderdeel van ons aanbod blijft." Bent u bang van kabelknippers? Telenet verliest globaal gezien tv-klanten. PORTER. "Dat is vooral een fenomeen in de VS en in het Verenigd Koninkrijk, en dat gaat vooral over televisie en betaalkanalen. Hier zien we niet veel mensen die hun tv-abonnement opzeggen. Meer dan 85 procent van onze nieuwe klanten neemt overigens digitale televisie. We zorgen er ook voor dat onze settopbox steeds meer toegevoegde waarde krijgt, onder meer met stembesturing. Maar er is wel duidelijk een trend dat mensen hun telecomabonnement willen bijstellen. 'Ik wil minder spenderen aan deze dienst, kan je me helpen?' Ik spreek daarom liever over kabelschavers. "Onze organisatie was vroeger vooral gericht op mensen extra diensten te laten nemen. Nu moet het een neutrale houding zijn. We moeten proactief werken, ervoor zorgen dat mensen een pakket op hun maat hebben. En als klanten dan toch nog vragen om hun facturen te verlagen, dan regelen we dat graag voor hen. We willen dat ze voor altijd klant willen blijven. Sommigen zijn als meer dan 25 jaar klant, hun noden veranderen. Toen ze nog jonge kinderen hadden, wilden ze zo veel mogelijk entertainment. Met tieners en studenten in huis draait alles om breedbandinternet. En als de kinderen het huis uit zijn, heb je weer veel meer video-on-demand nodig om de leemte te vullen. Het stille en lege nest, dat is ook mijn huidige levensfase (lacht)." 2022 was een scharnierjaar. De zendmasten werden afgestoten. Het vaste netwerk wordt ondergebracht in een joint venture met Fluvius. U geeft uw kroonjuwelen uit handen? PORTER. "Ook mijn medewerkers vroegen zich dat soms af. Maar dat is niet zo. Een deel van het kabelnetwerk in Vlaanderen was in handen van Fluvius en daar hoorde een voor Telenet niet zo voordelige erfpachtconstructie bij. In plaats van twee derde van het Vlaamse kabelnetwerk, hebben we straks een belang van twee derde in een bedrijf dat het geheel controleert en beheert. We krijgen net meer controle over hoe we ons aanbod in heel Vlaanderen kunnen uitrollen. "Met de zendmasten hebben we eigenlijk een hoop metaal verkocht en in ruil kregen we 750 miljoen euro. Dat geld kunnen we veel beter laten renderen in het actieve deel van ons netwerk, de kritische apparatuur, de datacenters enzovoort. Dat blijft 100 procent van ons. We geven onze netwerken niet op. Maar het draait steeds meer om wat je er mee doet, en Telenet wil nog altijd dezelfde voorloper zijn in innovatie." 5G zou veel nieuwe diensten mogelijk maken: het internet der dingen, massaal mobiel streamen enzovoort. PORTER. "Op dit moment weet niemand hoe ze geld gaan verdienen met 5G. Ik hoop dat het niet zo slecht uitdraait als met 4G. De operatoren investeerden toen honderden miljoenen in hun netwerken. Maar het waren Apple, Samsung en Facebook en andere grote spelers die er fors aan verdienden." Telenet blijft als kabeloperator, de kernactiviteit, gevangen in Vlaanderen. Orange kon begin dit jaar Voo, de Franstalige tegenhanger van Telenet, binnenhalen. PORTER. "Dat was geen goede avond toen ik dat hoorde, ik heb gevloekt (lacht). Ik was ervan overtuigd dat we Voo naar een hoger niveau hadden kunnen tillen, en voor ons was het natuurlijk een uitgelezen kans om ook in Wallonië een vast netwerk te hebben en in Brussel overal aanwezig te kunnen zijn. Die stad is een beetje een lappendeken qua kabeloperatoren. "Maar ik kon het al snel relativeren. Telenet heeft al een mooie basis om daar te groeien. Ons mobiel merk Base heeft er enkele honderdduizenden abonnees. We kijken of we hun ook vast internet kunnen aanbieden, we zijn daarvoor in gesprek met Voo-eigenaar Orange. We zetten nog altijd in op een expansie in het zuiden van het land. Deze strategie gaat ons ook minder geld kosten." Bijna tien jaar geleden werd u benoemd tot CEO. Hoe waren de eerste jaren? PORTER. "Ik heb een compleet andere stijl dan mijn voorganger Duco Sickinghe. Bij het jonge Telenet moest je al eens door een muur kunnen gaan, omdat het bedrijf nog volop zijn positie moest claimen. De CEO stond ook volop in het middelpunt. Ik moest een andere rol opnemen omdat het bedrijf in een nieuwe fase was beland. Bij mijn aantreden tekende ik vaak een schema. Alle werknemers vormen een cirkel, maar ik sta daarbuiten. Alle beslissingen moeten niet langs mij passeren, je bent hier niet om alleen mij blij te maken. Onze mensen moeten aan de hele organisatie verantwoording afleggen, mijn rol als CEO is ervoor te zorgen dat ze goed hun job kunnen doen, dat ik hen kan helpen te groeien. De medewerkers moesten daar aan wennen." Moest u ook aan ons wennen? PORTER. "Ik ben een historicus van opleiding, gespecialiseerd in de vroege twintigste eeuw, en ik heb geleerd dat je mensen pas echt kunt begrijpen als je weet waar ze vandaan komen. In mijn eerste jaar in België heb ik zwaar gestudeerd en boeken gelezen. Belgen lijken een beetje op Australiërs. Ze hebben allebei een gezonde work-lifebalans en houden allebei van hard werken. Maar Belgen trekken zich na de werkdag wat terug. Buiten het werk draait alles rond je familie en een hechte groep vrienden die ze al van in hun jeugd kennen. "Men had mij ook gewaarschuwd over het gebrek aan directheid van de Belgen: 'In de vergaderingen knikken ze goedkeurend, maar aan de koffiemachine vertellen ze dat je er niks van kent.' Dat hebben we er gelukkig snel uit gekregen. Men mag niet bang zijn om fouten te maken, het gaat erom dat je er uit leert, hoe je dat de volgende keer kan vermijden. In zo'n sfeer is het gemakkelijker om je gedacht te zeggen." Veel buitenlandse CEO's houden het niet lang vol in België. PORTER. "Ik vermoed dat ik hier de langst zittende Angelsaksische CEO ben, toch zeker bij beursgenoteerde bedrijven. Ze hadden mij er kunnen afrijden als ze dat wilden. Belgen slagen erin altijd hun zin te krijgen. Dat gebeurt meestal niet rechttoe rechtaan, eerder met een goed getimede terloopse opmerking à la 'met hem werkt het niet', of nog subtieler. Ik denk dat ik het dus wel oké gedaan heb (glimlacht). Het grootste deel van mijn leven woonde en werkte ik in Australië en de VS, maar ik heb ook een groot deel doorgebracht buiten de comfortabele Angelsaksische markten, onder meer in Scandinavië, Japan, Joegoslavië en nu ook al bijna tien jaar België. Ik houd ervan me te moeten aanpassen aan nieuwe culturen. Dat geeft me de mogelijkheid om mijn leiderschapsvaardigheden te trainen." U moest het voorbije jaar zeer ingrijpende beslissingen communiceren, hoe pakte u dat aan? PORTER. "Ik druk mijn team op het hart dat je nooit genoeg kan communiceren. We leggen al een half jaar intern onze nieuwe visie uit. De transformatie heeft dan ook een grote impact, we zijn bijvoorbeeld nog meer weggetrokken van een klassieke hiërarchie, naar een wendbare organisatie." Een pandemie, een oorlog, een hoge inflatie. Zou de John Porter van pakweg twintig jaar geleden dit ook gemanaged hebben? PORTER. "Ik hoop dat ik een growth mindset heb, samen met veelzijdigheid is dat een van de karakteristieken die ik het belangrijkste vind voor mezelf en voor mijn team. Twintig jaar geleden zou ik wellicht nog niet genoeg ervaring hebben als manager om met iets als een pandemie om te gaan. In een carrière van mijn lengte zijn de dingen als eens anders dan verhoopt gelopen, dat is onvermijdelijk. De voorbije decennia heb ik geleerd om te gaan met fouten, met overweldigende marktomstandigheden, enzovoort. "In zulke omstandigheden kijkt iedereen naar de baas. Is die in paniek, nerveus, bezorgd? Kunnen we hem of haar zien? Bij de uitbraak van de pandemie was mijn reactie zo veel mogelijk gezien en gehoord te worden, nog méér te communiceren en natuurlijk te blijven leren. Uit de voorbije jaren zijn veel waardevolle lessen gekomen, bijvoorbeeld over hybride werken."