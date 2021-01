Ondanks de coronacrisis hebben zich vorig jaar meer start-ups kandidaat gesteld voor het begeleidingsprogramma van Start it@KBC. 'Je moet de juiste mensen samenbrengen en ervoor zorgen dat ze niet aan iedereen verantwoording moeten afleggen', zegt Johan Thijs, de CEO van KBC. Diezelfde werkwijze paste hij toe bij de KBC Mobile-app en Start it X.

Johan Thijs herinnert zich nog hoe zijn chief innovation officer, Erik Luts, hem zo'n zeven jaar geleden het voorstel voor Start it @KBC voorlegde. Wat nu de grootste accelerator van het land is met vestigingen in zes Belgische en twee Hongaarse steden en daarnaast ook in Praag, Londen en New York, had een interne KBC-innovatiewedstrijd bijna niet overleefd. "Het voorstel zat niet in de finale omdat het geen product was dat je kon verkopen", zegt Johan Thijs, de CEO van KBC Group. "Het was een filosofie, die bovendien aansloot bij het ondernemerschap dat in het DNA van KBC zit. Doen, dachten we, en we hebben er budget voor vrijgemaakt."Zo ontstond de accelerator Start it @KBC alsnog en werd hij een drijvende kracht achter de ontwikkeling van een Belgisch ecosysteem van start-ups. Start it @KBC begeleidde de afgelopen zes jaar meer dan duizend start-ups. Ondanks de coronacrisis blijven ondernemers broeden op businessideeën. Start it@KBC heeft elk jaar twee jurysessies, waarop het de bedrijven selecteert voor zijn begeleidingsprogramma. In 2019 stelden zich 409 start-ups kandidaat en haalden 123 bedrijven de selectie. In coronajaar 2020 meldden 461 jonge bedrijven zich bij de accelerator en werden 132 ervan aanvaard.Dat Start it@KBC zich in de toen nog heel hiërarchisch gestructureerde bank kon ontwikkelen als een soort van interne start-up, komt mee doordat Johan Thijs besefte dat grote bedrijven geen ideale omgeving zijn voor innovatie. Beursgenoteerde bedrijven zijn aan heel wat regels onderhevig. Maar het probleem zit dieper. Uit een enquête van het consultancybedrijf PwC blijkt zelfs dat 81 procent van de CEO's vindt dat hun bedrijf niet kan innoveren omdat het niet de juiste tools, mindset, processen of cultuur heeft."KBC was toen nog heel georganiseerd, met een sterke interne organisatie. Dat is moordend voor nieuwe ideeën", zegt Johan Thijs, voormalig Trends Manager van het Jaar en door het managementblad Harvard Business Review meerdere keren opgenomen in de top tien van 's werelds beste managers. "Start it was klein en gedreven door innovatie. Het waren compleet tegengestelde werelden. Ik heb ervoor gezorgd dat Start it@KBC een onafhankelijke structuur bleef binnen de bank en dat de directieleden er af bleven. Nu kruisbestuiven die twee elkaar."De aanpak om Start it@KBC alle vrijheid te geven om zich te ontwikkelen, herhaalde Thijs enkele jaren later voor de mobiele KBC-app Kate, die in 2018 werd gelanceerd. "Voor de KBC-app bracht ik enkele mensen samen in een team. Zij kregen een budget om de mobiele app te ontwikkelen met de boodschap dat ze enkel aan mij verantwoording hoefden af te leggen. Wanneer er een innovatief idee is, gaat het erom de juiste mensen om de tafel te brengen, hen in hun eigen omgeving te laten werken en ervoor te zorgen dat ze niet aan 3000 comités verantwoording moeten afleggen."Door Start it@KBC en de digital first-strategie, waarbij de bank bij het ontwerp van haar producten uitgaat van digitale gebruikers, bouwde KBC expertise op over hoe de innovatieaanpak van start-ups grote bedrijven kan helpen te innoveren. Die wisselwerking tussen start-ups en grote bedrijven heet corporate venturing en kan veel vormen aannemen, van een laagdrempelige hackathon over een proefproject tot een gevestigd bedrijf dat een start-up overneemt of erin investeert.In juli 2019 richtte KBC Start it X op om bedrijven te helpen hun innovaties door hun complexe bedrijfsstructuren te krijgen. Lode Uytterschaut, die Start it@KBC samen met Katrien Dewijngaert oprichtte, was ook nu weer de oprichter. Bij beide organisaties samen werken nu ongeveer twintig voltijdse equivalenten. Start it X helpt grote bedrijven innoveren als start-ups. In nauwelijks twee jaar begeleidde Start it X meer dan twintig teams in grote bedrijven. "Een voorbeeld daarvan is bcheck van Luminus", zegt Lode Uytterschaut, de CEO van Start it @KBC. "De start-up plaatst een klein toestel op bijvoorbeeld je verwarmingsketel voor meer efficiëntie. 48 uur op voorhand word je verwittigd van een probleem met je boiler. Bcheck haalde al 1,1 miljoen euro kapitaal op." Ook Barco, Agfa, Xylos, Euroclear en de Vlaamse overheid deden al een beroep op Start it X.Start it X beperkt zich niet tot het matchen van Belgische start-ups en gevestigde bedrijven, maar wil ook buitenlandse techbedrijven helpen de weg te vinden naar de Benelux-markt en partnerschappen met grote bedrijven uit de Lage Landen. "Voor internationale bedrijven creëren we businesskansen in België", legt Uytterschaut uit. "Misschien willen ze verder gaan dan alleen een relatie als klant, maar willen ze ook partner worden."Dat buitenlandse techbedrijven niet snel de weg vinden naar de België, heeft er onder meer mee te maken dat het buitenland de sterkte van Belgische techbedrijven onderschat omdat ons land niet voldoende de reputatie heeft een sterk start-upecosysteem te hebben. Met België vergelijkbare landen als Zweden of Portugal hebben die reputatie wel. Johan Thijs pleit er daarom voor een deel van geld dat we van de Europese Unie krijgen voor het relancebeleid te gebruiken om daar iets aan te doen. "Je zou een deel van dat geld kunnen gebruiken om België als hub naar een hoger niveau te tillen. Denk aan hubs als Berlijn en Amsterdam", raadt Thijs aan.Ook de ondernemers kunnen daartoe bijdragen. In 2017 werd Start it @KBC uitgenodigd om als eerste Belgische accelerator lid te worden van het Global Accelerator Network. Lode Uytterschaut is onder meer daardoor goed geplaatst om Belgische en buitenlandse ondernemers te vergelijken. "Het hoogopgeleide talent is er bij ons, maar de sales, de commerciële sterkte en de schaalgedachte kunnen beter. Ondernemers uit andere landen hebben vaker een meer globale mindset dan Belgen, die vaak tevreden zijn als het in België lukt. In het buitenland zie je ook vaker dat bedrijven met een complementaire technologie besluiten samen te werken in plaats van elk apart voort te doen. Zo ontstaat er sneller een grote scale-up."