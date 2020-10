Jeroen Bronselaer wordt op 1 november de nieuwe topman van mediabedrijf SBS Belgium. Hij volgt er Peter Quaghebeur op, die aan de slag gaat als CEO bij uitgever Mediafin. Dat meldt Telenet, moederbedrijf van SBS.

Bronselaer bekleedt op dit moment al een topfunctie bij Telenet en zal na zijn overstap naar SBS ook alle media-activiteiten van Telenet aansturen die niet exclusief op Telenetklanten gericht zijn. De nieuwe SBS-topman blijft deel uitmaken van het senior leadership team van Telenet, en zal rapporteren aan CEO John Porter.

Het wordt Bronselaers taak om SBS verder uit te bouwen en te versterken. Daarnaast zal hij dus ook Telenet vertegenwoordigen in de media- en entertainmentbedrijven waarin Telenet een belang heeft, zoals De Vijver Media, Pebble Media, Streamz en The Park.

Entertainmentactiviteiten

'Ik ben blij dat Jeroen Bronselaer deze verantwoordelijkheid wil opnemen', zegt Porter. 'Jeroen zal zijn uitgebreide ervaring inzetten om onze entertainmentactiviteiten naar een nog hoger niveau te tillen.' Bronselaers taken als eindverantwoordelijke voor de residentiële business worden overgenomen door Dieter Nieuwdorp. De verdere ontwikkeling van BASE komt terecht bij Patrick Vincent.

Quaqhebeur leidde SBS Belgium sinds 2016. Eind augustus raakte bekend dat hij doorschuift naar Mediafin, uitgever van onder meer de zakenkranten De Tijd en L'Echo. Daar volgde hij Frederik Delaplace op, die nu de VRT leidt.

