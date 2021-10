De voorzitter van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann, houdt het eind dit jaar bekeken als voorzitter van de Bundesbank.

Weidmann heeft aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier gevraagd om zijn ambt stop te zetten op 31 december. Weidmannzal dan zowat tien en een half jaar de Bundesbank geleid hebben, meldt de Duitse centrale bank donderdag.

Weidmann stapt op 'om persoonlijke redenen'. Zijn vertrek geldt als een verrassing. Meer dan tien jaar is 'een goeie periode om de bladzijde om te draaien, zowel voor mezelf als de Bundesbank', schrijft Weidmann in een brief aan de werknemers van de Bundesbank.

#Bundesbank President Jens #Weidmann resigns from office at the end of the year, for personal reasons. See our press release: https://t.co/itwuOSj0XH pic.twitter.com/1ckDGspzxf — Deutsche Bundesbank (@bundesbank) October 20, 2021

Weidmann wijst op de verwezenlijkingen van de Bundesbank in een omgeving die zeer grondig veranderd is. 'De financiële crisis, de soevereine schuldencrisis en meest recentelijk de pandemie hebben tot politieke en monetaire beslissingen geleid die voelbaar zijn op de lange termijn', klinkt het.

Weidmann geldt als een zogenaamde 'havik'. Die pleiten in de Europese Centrale Bank voor een strak orthodox monetair beleid. Ze staan tegenover de 'duiven', die voor een soepel monetair beleid zijn waarbij de centrale bank bijvoorbeeld geld in de economie pompt via allerhande opkoopprogramma's.

De ECB voert al jaren een soepel monetair beleid om de economie te stutten. Daarbij spendeert de ECB niet alleen miljarden aan het opkopen van waardepapier, maar zijn ook de rentetarieven aanhoudend historisch laag.

Weidmann heeft aan bondspresident Frank-Walter Steinmeier gevraagd om zijn ambt stop te zetten op 31 december. Weidmannzal dan zowat tien en een half jaar de Bundesbank geleid hebben, meldt de Duitse centrale bank donderdag.Weidmann stapt op 'om persoonlijke redenen'. Zijn vertrek geldt als een verrassing. Meer dan tien jaar is 'een goeie periode om de bladzijde om te draaien, zowel voor mezelf als de Bundesbank', schrijft Weidmann in een brief aan de werknemers van de Bundesbank. Weidmann wijst op de verwezenlijkingen van de Bundesbank in een omgeving die zeer grondig veranderd is. 'De financiële crisis, de soevereine schuldencrisis en meest recentelijk de pandemie hebben tot politieke en monetaire beslissingen geleid die voelbaar zijn op de lange termijn', klinkt het.Weidmann geldt als een zogenaamde 'havik'. Die pleiten in de Europese Centrale Bank voor een strak orthodox monetair beleid. Ze staan tegenover de 'duiven', die voor een soepel monetair beleid zijn waarbij de centrale bank bijvoorbeeld geld in de economie pompt via allerhande opkoopprogramma's. De ECB voert al jaren een soepel monetair beleid om de economie te stutten. Daarbij spendeert de ECB niet alleen miljarden aan het opkopen van waardepapier, maar zijn ook de rentetarieven aanhoudend historisch laag.