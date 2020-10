Toen de overheid het contract voor de Belgische corona-app toekende aan het onbekende Devside, leidde dat tot controverse. Jean-Paul de Ville meed de pers, hij wilde eerst de app bouwen. Nu Coronalert al meer dan een half miljoen keer gedownload is, spreekt hij wel.

Het was een verrassing dat u de opdracht wegkaapte voor de neus van Proximus. Sommigen twijfelden of u het wel zou kunnen. Was het een ingewikkelde opdracht?

JEAN-PAUL DE VILLE. "Voor we ons kandidaat stelden, hadden we de code van de Duitse app bekeken, want die is publiek toegankelijk. Zo konden we uitzoeken of we in staat waren de opdracht uit te voeren. Het ging er dan inderdaad om een kloon te maken van die app, maar we moesten wel de gedachtegang erachter begrijpen. We wisten dat we het konden, maar het was wel een uitdaging om de Belgische modules toe te voegen aan de app zonder de Duitse code in gevaar te brengen. We moesten ervoor zorgen dat de app geactualiseerd kon worden zonder de Belgische modules teniet te doen. Ik denk dat de grootste uitdaging zal zijn de mensen te overtuigen de app te gebruiken en te begrijpen."

U hebt het contract binnengehaald, onder meer omdat u veel goedkoper was dan uw voornaamste concurrent, Proximus. Het zou gaan om 300.000 euro, wat zou betekenen dat u tien keer goedkoper was. Hoe is dat mogelijk?

DE VILLE. "Ik kan niet spreken voor Proximus. Ons financiële voorstel was gebaseerd op onze situatie. We zijn een klein team, we telewerken allemaal en we hebben een samenwerking opgezet met het Nederlandstalige bedrijf Ixor. Coronalert blijft een kloon van een bestaande app. Ik weet niet waarom anderen een prijs opgaven die tien keer hoger lag. Ik begrijp dat ook niet. Ik denk dat de overheid ons niet alleen omwille van de prijs gekozen heeft, maar ook voor onze flexibiliteit. We legden ons helemaal op het project toe en we toonden ons heel reactief."

De keuze van de overheid om de opdracht te gunnen aan een vrij onbekend bedrijf, kreeg veel kritiek. Hoe verklaart u dat?

DE VILLE. "Ik kan daar begrip voor opbrengen. Na de verkoop van mijn bedrijf Appsolution was contractueel bepaald dat ik moest stoppen met het ontwikkelen van apps. Later kon ik herbeginnen, maar ik deed dat met een andere ingesteldheid. Ik wilde verschillende projecten, maar niet ondergebracht in een groot bedrijf. Bij Appsolution was ik de gevangene van een structuur met heel wat belemmeringen. Ik verkies nu een klein labo te zijn, in plaats van een grote organisatie. Ik ben geen goede manager, en het is ook niet wat ik graag doe."

U kreeg ook kritiek omdat u referenties op uw website plaatste waar u geen toestemming voor had.

DE VILLE. "Dat was een fout. We hadden de toestemming moeten vragen aan al onze klanten en aan de klanten van onze software-ontwikkelaars. Toen ik weer begon met apps te maken, heb ik niet zoveel aandacht besteed aan onze website of Facebook-pagina. De website waarvoor we kritiek kregen, was een bescheiden site, die 65 dollar had gekost. We werden daarvoor bekritiseerd omdat we door het project Coronalert binnen te halen, sterk in de schijnwerpers kwamen te staan. We hebben het opgevat als een 'publieke audit' en we hebben de fouten verbeterd."

In de aanbesteding voor de app stonden zware boetes in geval van vertraging. De app moest half september klaar zijn, maar het werd 30 september. Heeft Devside een boete gekregen?

DE VILLE. "Neen, we waren op tijd klaar. De lancering werd uitgesteld om juridische redenen, niet omdat de ontwikkeling vertraging had opgelopen."

Zit uw opdracht er nu op?

DE VILLE. "We nemen uiteraard het onderhoud van de app nog voor onze rekening. Dat was ook zo afgesproken. We zullen er ook voor zorgen dat de app correct werkt op Europees niveau. Zo kunnen we de tracing garanderen voor alle Europese landen die dit protocol gebruiken, behalve Frankrijk. Het idee is dat de servers onderling gegevens kunnen uitwisselen. Zo moet een Belg die dicht bij iemand gekomen is die een corona-app van een ander land gebruikt, toch verwittigd worden als die persoon besmet zou blijken te zijn."

Wat zal volgens u het succes van de app bepalen?

DE VILLE. "Het is belangrijk dat de mensen begrijpen dat de app alle normen respecteert en dat anonimiteit gegarandeerd is. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de Belgen de app massaal downloaden en gebruiken. Wij deden enkel de ontwikkeling, niet de marketing of de strategie van Coronalert. Bovendien is de app maar één puzzelstukje in de strijd tegen het coronavirus."

Wordt dit project voor u een referentie die nieuwe deuren kan openen?

DE VILLE. "Eerlijk gezegd, heb ik daar geen idee van. Daar is het me ook niet om te doen. Nogmaals, ik wil geen nieuw groot bedrijf. Devside heeft enkele start-ups gelanceerd en daarmee hebben we al de handen vol. We zijn niet van plan een grote organisatie uit te bouwen."

JEAN-PAUL DE VILLE. "Voor we ons kandidaat stelden, hadden we de code van de Duitse app bekeken, want die is publiek toegankelijk. Zo konden we uitzoeken of we in staat waren de opdracht uit te voeren. Het ging er dan inderdaad om een kloon te maken van die app, maar we moesten wel de gedachtegang erachter begrijpen. We wisten dat we het konden, maar het was wel een uitdaging om de Belgische modules toe te voegen aan de app zonder de Duitse code in gevaar te brengen. We moesten ervoor zorgen dat de app geactualiseerd kon worden zonder de Belgische modules teniet te doen. Ik denk dat de grootste uitdaging zal zijn de mensen te overtuigen de app te gebruiken en te begrijpen."DE VILLE. "Ik kan niet spreken voor Proximus. Ons financiële voorstel was gebaseerd op onze situatie. We zijn een klein team, we telewerken allemaal en we hebben een samenwerking opgezet met het Nederlandstalige bedrijf Ixor. Coronalert blijft een kloon van een bestaande app. Ik weet niet waarom anderen een prijs opgaven die tien keer hoger lag. Ik begrijp dat ook niet. Ik denk dat de overheid ons niet alleen omwille van de prijs gekozen heeft, maar ook voor onze flexibiliteit. We legden ons helemaal op het project toe en we toonden ons heel reactief."DE VILLE. "Ik kan daar begrip voor opbrengen. Na de verkoop van mijn bedrijf Appsolution was contractueel bepaald dat ik moest stoppen met het ontwikkelen van apps. Later kon ik herbeginnen, maar ik deed dat met een andere ingesteldheid. Ik wilde verschillende projecten, maar niet ondergebracht in een groot bedrijf. Bij Appsolution was ik de gevangene van een structuur met heel wat belemmeringen. Ik verkies nu een klein labo te zijn, in plaats van een grote organisatie. Ik ben geen goede manager, en het is ook niet wat ik graag doe."DE VILLE. "Dat was een fout. We hadden de toestemming moeten vragen aan al onze klanten en aan de klanten van onze software-ontwikkelaars. Toen ik weer begon met apps te maken, heb ik niet zoveel aandacht besteed aan onze website of Facebook-pagina. De website waarvoor we kritiek kregen, was een bescheiden site, die 65 dollar had gekost. We werden daarvoor bekritiseerd omdat we door het project Coronalert binnen te halen, sterk in de schijnwerpers kwamen te staan. We hebben het opgevat als een 'publieke audit' en we hebben de fouten verbeterd."DE VILLE. "Neen, we waren op tijd klaar. De lancering werd uitgesteld om juridische redenen, niet omdat de ontwikkeling vertraging had opgelopen."DE VILLE. "We nemen uiteraard het onderhoud van de app nog voor onze rekening. Dat was ook zo afgesproken. We zullen er ook voor zorgen dat de app correct werkt op Europees niveau. Zo kunnen we de tracing garanderen voor alle Europese landen die dit protocol gebruiken, behalve Frankrijk. Het idee is dat de servers onderling gegevens kunnen uitwisselen. Zo moet een Belg die dicht bij iemand gekomen is die een corona-app van een ander land gebruikt, toch verwittigd worden als die persoon besmet zou blijken te zijn."DE VILLE. "Het is belangrijk dat de mensen begrijpen dat de app alle normen respecteert en dat anonimiteit gegarandeerd is. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de Belgen de app massaal downloaden en gebruiken. Wij deden enkel de ontwikkeling, niet de marketing of de strategie van Coronalert. Bovendien is de app maar één puzzelstukje in de strijd tegen het coronavirus."DE VILLE. "Eerlijk gezegd, heb ik daar geen idee van. Daar is het me ook niet om te doen. Nogmaals, ik wil geen nieuw groot bedrijf. Devside heeft enkele start-ups gelanceerd en daarmee hebben we al de handen vol. We zijn niet van plan een grote organisatie uit te bouwen."