Jean Gandois, de voormalige baas van het Luikse bedrijf John Cockerill, is vrijdag op 90-jarige leeftijd 'aan ouderdom' overleden.

Volgens voormalig vakbondsman Louis Smal stierf hij op zijn landgoed in Sologne, nabij Orléans in Frankrijk.

De Franse zakenman werd in het midden van de jaren tachtig door de regering Mark Eyskens aangetrokken om het noodlijdende staalbedrijf te saneren. Hij schrapte 7000 van de 15.000 banen.

