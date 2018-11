JCDecaux en Proximus werken samen om inzicht te krijgen in de bezoekersstromen in winkelcentra

Dat werd op 8 november aangekondigd tijdens Think Things 2018, een evenement van Proximus over de mogelijkheden van het internet der dingen in het Auditorium 500 op Brussels Expo.

JCDecaux exploiteert meer dan 160 digitale reclamepanelen in 30 winkelcentra in België. Het wilde inzicht krijgen in de bezoekersstromen in de winkelcentra, om de advertentietarieven voor zijn digitale reclamepanelen beter te kunnen definiëren en een betere planning van reclameboodschappen op zijn panelen mogelijk te maken. In de oplossing worden wifi-signalen gebruikt voor het tellen van de bezoekers, die op hun beurt worden gecombineerd met de anonieme socio-demografische data van Proximus. De gegevens worden geëxtrapoleerd, want niet iedereen is klant bij Proximus.

Veerle Colin, marketingdirecteur JCDecaux, zegt dat de oplossing vanaf de lente van 2019 operationeel wordt.