Fujitsu is bezig aan een ingrijpende wereldwijde herstructurering. Moeizaam ontpopt de Japanse techgigant van een hardwareproducent naar een dienstenspeler. De nieuwe CEO, Takahito Tokita, beseft dat nog meer heilige huisjes moeten sneuvelen.

" Ons verleden is een beetje een last. Het DNA van Fujitsu is onlosmakelijk verbonden met het maken van dingen waar we trots op zijn", zei Takahito Tokita, de nieuwe CEO van Fujitsu, in mei aan de aanwezige journalisten in de marge van de jaarlijkse conferentie van de Japanse techgigant in Tokio. "Alle medewerkers van Fujitsu, inclusief ikzelf, staan door de liefde voor onze producten dagelijks voor dilemma's. Diep vanbinnen denken we: 'AWS willen we niet gebruiken'. Of zelfs: 'We haten SAP!' Maar onze klanten willen nu eenmaal ook producten van de concurrentie gebruiken. Wij moeten ons daarnaar schikken."

...