Japanse economie krimpt met 7,8 procent in tweede kwartaal

De Japanse economie is vanwege de coronacrisis in het tweede kwartaal met 7,8 procent gekrompen in vergelijking met het eerste kwartaal. Dat blijkt uit data van de overheid. Op jaarbasis was er zelfs een terugval van 27,8 procent van het bruto binnenlands product.