Janssen Pharmaceutica is voor de vijfde keer verkozen tot de meest aantrekkelijke werkgever. Daarmee wordt het bedrijf absolute recordhouder, blijkt donderdag uit de resultaten van de Employer Brand Research van Randstad.

Met vijf overwinningen stoot Janssen Pharmaceutica de bedrijven DEME en GlaxoSmithKline (telkens vier overwinningen) van de troon. De farmagigant haalt het voor twee nieuwkomers: Seris en Nike. Bayer en DPG Media vervolledigen de top vijf.

Janssen Pharmaceutica zet de overwinning kracht bij door winst in zes verschillende criteria: financiële gezondheid, werkzekerheid, loopbaanperspectieven, jobinhoud, loon en voordelen en coronaveilige werkomgeving. AG Insurance is de meest aantrekkelijke werkgever inzake thuiswerk en balans werk-privé. Nike is dan weer het meest in trek bij jongeren onder de 30 jaar.

De rangschikking van de sectoren ondergaat geen belangrijke wijzigingen als gevolg van corona. De luchtvaartsector, die nochtans ernstig hinder ondervond door de pandemie, is globaal de tweede meest aantrekkelijke op slechts korte afstand van de farmasector. De respondenten verwachten dus geen blijvende hinder voor de luchtvaart.

Corona zorgde voor de opname van twee nieuwe criteria: de mogelijkheid tot thuiswerk en het coronaveilig werken. Respectievelijk 38 en 39 procent van de respondenten vinden dit belangrijke criteria om voor een werkgever te kiezen. Globaal genomen zijn het de banken en verzekeringen die het best scoren in deze criteria. Maar dat is niet voldoende om de globale rangschikking te verbeteren. Integendeel, de sector verliest enkele plaatsen. Dit bewijst opnieuw dat corona weinig invloed genereert op de globale 'employer brands'.

'Dit is de eerste crisis waarbij bedrijven actief employer branding zijn blijven inzetten', aldus Jan Denys, arbeidsdeskundige bij Randstad, die benadrukt dat de tool om medewerkers te behouden en talenten te werven in het verleden niet sterk genoeg ingeburgerd was en te hard naar de achtergrond verdween. 'Maar heel wat bedrijven hebben ook in 2020 dit soort activiteiten verder gezet. Onze vrees in deze was onterecht. In die zin was 2020 wellicht het jaar van de definitieve doorbraak van employer branding', klinkt het.

