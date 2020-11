Jan Smets, de gewezen gouverneur van de Nationale Bank, stapt eind deze maand op uit de raad van bestuur van de luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines.

De Duitse Christina Foerster, voormalig CEO van luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines, neemt vanaf 25 november alleen het voorzitterschap van SN Airholding waar, de holding boven Brussels Airlines. Tot nu toe leidde ze de raad van bestuur als medevoorzitter, samen met Jan Smets, de gewezen gouverneur van de Nationale Bank, maar die vertrekt uit de raad van bestuur, meldt Brussels Airlines dinsdag. in een persbericht.

Behalve Smets vertrok eerder al graaf Etienne Davignon uit de raad van bestuur. Deutsche Lufthansa, eigenaar van SN Airholding, keurde naast de benoeming van de nieuwe voorzitter nu de aanstelling goed van Hans Van Bylen, voormalig CEO van Henkel, en Catherine Vandenborre, CFO van Elia, als twee nieuwe bestuurders. De benoeming van Van Bylen en Vandenborre is onderdeel van het akkoord met de Belgische overheid over het financiële stabilisatiepakket voor Brussels Airlines.

'We hebben er alle vertrouwen in dat Brussels Airlines met deze nieuwe samenstelling van de SN Airholding Board een duurzame toekomst binnen de Lufthansa Group verder zal ontwikkelen als een van de vier netwerkmaatschappijen en de Afrika-specialist binnen de groep, voortbouwend op het potentieel van Brussel en België als belangrijke luchtvaarthub en op de decennialange ervaring op het Afrikaanse continent', zegt Foerster in een persbericht.

Heike Birlenbach, head of sales network airlines en CCO van Lufthansa Airline, en Jörg Beissel, head of corporate controlling bij Deutsche Lufthansa, vervolledigen de raad van bestuur.

