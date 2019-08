Jan Remeysen volgt begin volgend jaar Wouter De Geest op als gedelegeerd bestuurder van BASF Antwerpen. Dat meldt het chemiebedrijf woensdag.

De huidige CEO Wouter De Geest beëindigt eind dit jaar zijn mandaat en geeft op 1 januari 2020 de fakkel door aan Jan Remeysen. De Geest, die sinds 2007 aan het hoofd staat van BASF Antwerpen, blijft lid van de raad van bestuur.

De 51-jarige doctor in de scheikunde Remeysen startte zijn carrière in 1996 bij de Milieudienst van BASF in Antwerpen. In 2003 werd hij afdelingshoofd Milieu, Gezondheid, Veiligheid, Energiebeleid en Communicatie.

In 2005 werd hij hoofd van de Polyamide en Voorproducten-afdeling. In 2010 trok Remeysen naar de hoofdzetel van BASF in het Duitse Ludwigshafen, waar hij verscheidene functies binnen de productiewereld van BASF bekleedde. In 2014 keerde Remeysen terug naar BASF Antwerpen, waar hij tot vandaag de productieafdeling Isocyanaten en Precursors leidt.

'Als tweede grootste site binnen de BASF-groep, is het belangrijk een leider te hebben die vertrouwd is met onze kerntaak als productiesite, maar ook het belang van de ondersteunende diensten en onze strategische partners op en buiten de site weet in te schatten. Jan heeft bovendien zowel bij onze hoofdzetel als in de andere regio's waar BASF opereert een sterk netwerk uitgebouwd, waarvan onze site sterk zal kunnen genieten', aldus de huidige CEO Wouter De Geest. Jan Remeysen zal zich vanaf 1 oktober 2019 inwerken in zijn nieuwe functie.