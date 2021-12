De Belgische baggergroep Jan De Nul heeft in Abu Dhabi een belangrijke opdracht gekregen om onderzeese elektriciteitskabels te leggen. Het gaat om het grootste kabelinstallatiecontract in de geschiedenis van het bedrijf, zo staat in een persbericht.

De opdracht maakt deel uit van het Lightning Project, een onderzees transmissienetwerk van energiebedrijven uit Abu Dhabi. Jan De Nul mag twee kabeltracés ontwerpen, installeren, ingraven en beschermen. Het gaat om bijna 1.000 kilometer kabels om de eilanden Al Ghallan en Das in de Arabische Golf te verbinden met omvormerstations in Abu Dhabi.

Jan De Nul haalde het contract binnen samen met het Zuid-Koreaanse Samsung. De werken die Jan De Nul zal uitvoeren, zijn 725 miljoen dollar waard (zo'n 640 miljoen euro).

Jan De Nul heeft heel wat ervaring met onderzeese kabels, onder meer in België, Nederland, Duitsland, Griekenland, Taiwan, de VS en Mexico. Het bedrijf beschikt over twee van de grootste kabelinstallatieschepen ter wereld. (

