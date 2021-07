Baggeraar Jan De Nul mag alle 277 windturbines transporteren en installeren van het grootste windpark in zee ter wereld, Dogger Bank Wind Farm. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt.

Het windmolenpark komt in de Noordzee, op 130 tot 190 kilometer van de noordoostkust van Engeland. Met een capaciteit van 3,6 gigawatt zal het tot 6 miljoen Britse gezinnen van stroom kunnen voorzien, zo staat op de website van Dogger Bank Wind Farm.

De bouw van het offshore windmolenpark zal in drie fases verlopen. Jan De Nul had al de contracten binnengehaald voor de eerste twee fases (telkens 95 windturbines), en de baggeraar kreeg nu ook het contract toegekend voor de derde fase, goed voor het transport en de installatie van nog eens 87 windmolens in zee.

De installatie van de eerste windmolens in zee is gepland in de loop van 2022. De eerste fase van het windpark zou in 2023 operationeel moeten zijn. De installatie van de turbines voor de derde fase zou in 2025 beginnen.

Jan De Nul kondigde eerder al aan dat het voor het project de 'Voltaire' zal inzetten: een schip met een hijsvermogen van ruim 3.000 ton dat nu nog in aanbouw is. Het zal in 2022 in de vaart komen.

Dogger Bank Wind Farm wordt de eerste opdracht van het 'jack-up schip', een schip uitgerust met vier palen waarmee het zich boven water kan verheffen om zo voor een stabiele werkomgeving te zorgen. Met de palen op maximale waterdiepte en de hoofdkraan opgesteld is de Voltaire even groot als de Eiffeltoren.

