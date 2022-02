Jan De Meulemeester, nu al deeltijds schermgezicht bij Kanaal Z, gaat vanaf april voltijds aan de slag bij de redactie van de zakenzender. Jan zal een leidinggevende functie opnemen, samen met huidig coördinator Kris Vera en de hoofdredacteur van Trends en Kanaal Z, Wim Verhoeven. Daarnaast blijft Jan een van de vaste schermgezichten van het Z-nieuws en het wekelijkse praatprogramma Trends Talk.

Wim Verhoeven: 'Ik ben heel blij dat Jan ons voltijds komt versterken. We waarderen hem enorm als nieuwsanker, maar zijn journalistieke talent zal ons op meer vlakken beter maken. We staan aan de vooravond van een veel nauwere samenwerking tussen de twee financieel-economische redacties van Trends en Kanaal Z. Zowel Jan als Kris zullen daar, met al hun nieuwservaring, een bepalende rol bij spelen.'

Jan De Meulemeester: 'Een nauwere samenwerking tussen Trends en Kanaal Z biedt enorm veel mogelijkheden. Ik kijk ernaar uit om samen met hoofdredacteur Wim, collega Kris en de hele redactie de nieuwe, mooie plannen te doen slagen. Dit groot en innovatief project maakt mij enthousiast. Ik ben Roularta bijzonder dankbaar voor het vertrouwen. Tegelijk mag ik als deeltijds nieuwsanker van Z-Nieuws en moderator van Trends Talk blijven pendelen tussen Wall Street en Wetstraat: dit is natuurlijk een gedroomde journalistieke combinatie.'

Kris Vera: 'Jan heeft zijn toegevoegde waarde voor onze nieuwsredactie al ruimschoots bewezen. Als anker verheldert hij onze nieuwsverhalen en prikkelt hij de interesse. Jan voelt zich thuis in de TV-studio. Hij vertelt, improviseert en hij voert er échte gesprekken. Hij ligt daamee ook mee aan de basis van het groeiende succes van Trends Talk. Ons weekendprogramma dat regelmatig kijkcijferrecords breekt en ruim boven de 800.000 kijkers zit. Maar ook achter de schermen maakt Jan het verschil. Dankzij zijn netwerk en zijn feeling voor nieuws. Maar ook als empathische coach en collega voor de rest van de ploeg.'

Jan De Meulemeester volgde een opleiding als politiek historicus aan de KULeuven en een postgraduaat journalistiek aan VLEKHO. Hij was politiek journalist voor het Canvas-programma Terzake en voor VTM Nieuws en schreef politieke analyses voor Knack.be. Nadien ging hij aan de slag als nieuwsanker en eindredacteur voor Z-Nieuws, presentator van de politieke zender Vlaamsparlement.tv en gastprofessor aan de KULeuven.

