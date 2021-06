Janssen Pharmaceutica, de dochter van de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson (J&J) die bij ons bekend is om zijn ves­tiging in het Kempense Beerse, krijgt er een prestigieuze productiesite voor celtherapie bij.

In het Tech Lane-wetenschapspark van de UGent in Zwijnaarde begint later dit jaar de bouw van de eerste productiesite voor celtherapie van Janssen Pharmaceutica. Daar zullen op zowat 26.000 vierkante meter vanaf 2023 behandelingen voor bloedkankerpatiënten van over heel Europa geproduceerd worden.

Celtherapie biedt een nieuwe benadering om kanker te behandelen door gebruik te maken van het eigen immuunsysteem van de patiënt, gebaseerd op het verzamelen van bloedcellen van de patiënt.

J&J werkt aan de kandidaat-­behandeling met het Chinese biotechbedrijf Legend Biotech. Het diende eind april een goedkeuringsdossier in bij het Europees geneesmiddelenagentschap en krijgt mogelijk midden 2022 groen licht. Details over de investeringskosten en het aantal jobs geeft J&J niet. 'De keuze voor Gent heeft onder meer te maken met de ruimte, de kostprijs van de locatie, het lokale ecosysteem, het talent en de bereikbaarheid', zegt Kris Sterkens, de CEO van Janssen Pharmaceutica België aan de krant De Tijd.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) reageert tevreden op de investering. 'We mogen trots zijn dat ons land de thuisbasis wordt van de eerste productiesite voor celtherapie in Europa. Het bewijst dat we toptalent hebben dat topinvesteringen mogelijk maakt'.

Dat zegt ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): 'Dit doet onze regio internationaal stralen.'

