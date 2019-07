Peter Van Laer (55) wordt in oktober de nieuwe CEO van het fiscaal en juridisch adviesbureau en de bedrijfsrevisor BDO België. Hij vervangt Hans Wilmots, die deze functie 9 jaar aanhield.

Hans Wilmots noemt zijn opvolger "atypisch". Hij is "een doorgewinterde technologie-expert". "Ik ben de eerste niet-cijfermens die de CEO van BDO wordt", zegt Van Laer, ingenieur met een diploma computerwetenschappen en een MBA. Hij was ooit IT-verantwoordelijke bij KBC en Telindus. In 2007 richtte hij met Carmen Cordier Crossroad Consulting op. BDO België nam die specialist in digitale transformatie eind 2017 over. Van Laer is er nog de managing director.

Het doorvoeren van een digitale transformatie bij BDO wordt Van Laers belangrijkste taak. "De takken Tax, Legal, Audit, Accounting en Advisory staan allen voor een digitale uitdaging", klinkt het. "Repetitieve activiteiten, die onze medewerkers nog moeten uitvoeren, zullen worden overgenomen door een algoritme. Dat zal niet van vandaag op morgen gebeuren, zoals sommigen vrezen, maar op termijn wordt dat de realiteit. Onze organisatie moet zich daarop voorbereiden."

De ontwrichting door de digitalisering moet leiden tot zelfreflectie. "Onze medewerkers zullen met hun digitale tools naar de klanten stappen", voorspelt Van Laer. "We zullen erg goed moeten nadenken waar onze cijfermensen hun meerwaarde kunnen bewijzen. Een eerste voordeel is dat de processen nauwkeuriger zullen verlopen en dat de vernieuwende IT kan worden ingezet ter ondersteuning van efficiëntere bedrijfsprocessen."

BDO kan ook de focus leggen op externe digitale nichediensten. "We hebben al een departement cybersecurity", aldus Van Laer. "Een betere ondersteuning door IT kan het versterken en we kunnen ook nog onbekende digitale activiteiten ontwikkelen."

BDO telt in ons land 750 medewerkers op 80.000 in 162 landen. Het is wereldwijd de grootste cijferadviseur na de Big Four (KPMG, PwC, EY en Deloitte). De omzet van BDO België steeg vorig jaar met 21 procent naar 74,9 miljoen euro. De groei heeft vooral doorgezet in de adviestak, waartoe Crossroad behoort (dat 8,6 miljoen omzet heeft). Van Laere: "Crossroad groeide in anderhalve maand van 60 naar 80 medewerkers, waardoor BDO een vrij uniek pakket van diensten kan aanbieden. Let wel: de digitalisering zal niet leiden tot een revolutie. De klassieke dienstverlening van BDO blijft de basis, maar die wordt gewoon sterker onderbouwd."