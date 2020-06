CdH, sp.a en Défi stellen een Googletaks van 3 procent voor op de Belgische omzet van de GAFA-bedrijven (Google, Amazon, Facebook, Apple) met meer dan 750 miljoen euro wereldomzet. De belasting kan waarschijnlijk rekenen op een politieke meerderheid en zou 150 miljoen euro opbrengen. Isabel Verlinden, die de internationale transferpricingpraktijk (de verrekening van de interne kostprijs bij multinationals) van PwC leidt, is not amused.

Het Verenigd Koninkrijk voerde al een digitaks in. Ook Frankrijk, Spanje, Italië, Oostenrijk en Tsjechië werken daaraan. Is dat een goede zaak?

ISABEL VERLINDEN. "Multilateralisme is beter. Nu dreigt een fiscale kakofonie. Het Verenigd Koninkrijk heeft een digitaks van 2 procent. Frankrijk en misschien ook België een van 3 procent en Tsjechië een van 7 procent. Bovendien verschilt de belastbare basis. België belast op basis van onlinereclame, de verkoop van gebruikersdata of het aanbod van digitale platforms; andere landen op basis van het surfgedrag of een andere mix. Zo creëer je gegarandeerd dubbele belastingen. Bovendien eindigt dat in een papierwinkel van jewelste. Om wat te bereiken? In België zou die heffing 150 miljoen euro opbrengen. Is het sop de kool wel waard? "Let wel: ik ga akkoord met het principe van de rechtvaardige belasting. Het huidige internationale belastingsysteem is gebaseerd op de aanwezigheid van fabrieken, terwijl die internetbedrijven in de cloud winst maken. Vestig die belasting echter op een correcte, eenvoudige manier en op basis van internationale afspraken." VERLINDEN. "De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin heeft vooral een probleem met de eerste fiscale pijler die de OESO voorstelt. Die belast winsten op basis van de aanwezigheid van onderzoek en ontwikkeling, en marketing- en commerciële diensten in een land. Vooral de winst die los van die lokale verankering wordt gemaakt, zou vanaf bepaalde drempels worden belast. Een deel zou dan worden verdeeld over landen waar de groep omzet creëert. Welnu, redeneert Mnuchin, als Amerikaanse bedrijven ergens in de wereld veel omzet draaien, gebeurt dat dankzij de inventieve creatievelingen en het efficiënte management in de Verenigde Staten. Dus heeft dat land ook het recht dat te belasten. De discussie daarover zal losbarsten op de G20-top in oktober. VERLINDEN. "Op 1 juli wordt Duitsland de voorzitter van de Europese Unie en het ziet ernaar uit dat het een prioriteit zal maken van de minimumbelasting. De voorstellen die in de Europese Unie circuleren, zijn behoorlijk populistisch en een amalgaan van een vennootschapsbelasting en btw: een soort verbruiksbelasting om winst af te toppen. Dat vloekt met alle fiscale principes. Er zijn minder kromme belastingen denkbaar om rechtvaardigheid te creëren. VERLINDEN. "De Amerikaanse professor fiscaliteit Mindy Herzfeld (Universiteit Florida) redeneert dat de economische schade nog groter zou zijn geweest, mochten die bedrijven er niet zijn geweest. Dan had de economie helemaal stilgelegen. Pak je die bedrijven dan fiscaal hard aan?