Het investeringsfonds Polygon Global Partners LLP, dat sinds vijf jaar iets meer dan 5 procent van de aandelen van Orange Belgium in handen houdt, heeft het juridisch adviesbureau Deminor onder de arm genomen om een hogere overnameprijs voor zijn pakket aandelen te bekomen van moedermaatschappij Orange. Polygon liet eerder al verstaan dat het de overnameprijs van 22 euro per aandeel te laag vond.

De Franse telecomgroep Orange bezit 53 procent van Orange Belgium en wil de resterende aandelen overnemen met een openbaar uitkoopbod. Het biedt 22 euro per stuk, maar kreeg hiervoor al openlijk kritiek van minderheidsaandeelhouders.

Orange blijft echter vastberaden en dus heeft het Britse Polygon nu Deminor ingeschakeld, dat eerder ook al met succes in andere dossiers tussenkwam ten voordele van minderheidsaandeelhouders. 'De bedoeling is om het bedrijf uit te nodigen om zijn bod naar boven te herzien zodat het de stand-alone waarde van Orange Belgium beter reflecteert', luidt het in een persbericht. 'Als dat niet lukt, willen we een gedwongen uitverkoop of het stopzetten van de beursnotering voorkomen.'

Het Britse investeringsfonds heeft ook een zakenbank aangesteld om de valorisering van Orange Belgium nader te bepalen. Het resultaat van die oefening wordt binnenkort verwacht.

