Het Amerikaanse investeringfonds 3G Capital neemt een meerderheidsbelang in het in Nederland gevestigde bedrijf Hunter Douglas, bekend van de Luxaflex-rolgordijnen. De deal waardeert het bedrijf op 7,1 miljard dollar (bijna 6,3 miljard euro), zo is vrijdag bekendgemaakt.

Het in New York gevestigde 3G Capital zal een belang van 75 procent nemen in Hunter Douglas, voor 175 euro per aandeel. Dat is 73 procent meer dan het aandeel donderdag bij sluiting van de beurs waard was.

Ralph Sonnenberg, wiens vader meer dan 100 jaar geleden Hunter Douglas oprichtte en die 93,6 procent van de aandelen bezit, gaat akkoord met de transactie. De minderheidsaandeelhouders zullen tegen dezelfde prijs hun aandelen kunnen verkopen.

De familie Sonnenberg zal 25 procent van de aandelen in handen houden. Hunter Douglas stelt volgens zijn website zowat 23.000 mensen tewerk in honderd landen. Het heeft in zijn portefeuille een resem raamweringen, met ook merken als Duette en Silhouette.

3G Capital, opgericht door drie Braziliaanse miljardairs, controleert ook Kraft Heinz Company en Restaurant Brands International (met onder meer Burger King). De drie Brazilianen - Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles en Carlos Alberto Sicupira - zijn ook aandeelhouders van bierreus AB InBev.

