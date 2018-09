Intracto haalt Steven Van Belleghem en Peter Hinssen aan boord

Eerder deze maand nam Intracto, gespecialiseerd in digitale strategie en onlinemarketing, Snackbytes over, een specialist in copywriting en onlinevideo. Steven Van Belleghem en Peter Hinssen, twee van de mede-oprichters van Snackbytes, waren zo onder de indruk van het bedrijf dat ze er nu in investeren.