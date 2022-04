Het Franse gerecht heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn, voormalig topman van de alliantie Renault-Nissan.

Dat komt er in het kader van een onderzoek in Nanterre, onder meer voor misbruik van vennootschapsgoederen en witwassen, zo meldt het parket van Nanterre vrijdag aan het Franse persagentschap AFP.

De Frans-Libanees-Braziliaanse Ghosn, die in Tokio berecht zou worden voor financiële verduistering, wist Japan eind 2019 op spectaculaire wijze te ontvluchten en leeft sindsdien in Beiroet.

Het gerecht in Nanterre voert een onderzoek naar zowat 15 miljoen euro aan verdachte betalingen tussen Renault-Nissan en de distributeur van de Franse autobouwer in Oman, Suhail Bahwan Automobiles (SBA).

Dat komt er in het kader van een onderzoek in Nanterre, onder meer voor misbruik van vennootschapsgoederen en witwassen, zo meldt het parket van Nanterre vrijdag aan het Franse persagentschap AFP.De Frans-Libanees-Braziliaanse Ghosn, die in Tokio berecht zou worden voor financiële verduistering, wist Japan eind 2019 op spectaculaire wijze te ontvluchten en leeft sindsdien in Beiroet. Het gerecht in Nanterre voert een onderzoek naar zowat 15 miljoen euro aan verdachte betalingen tussen Renault-Nissan en de distributeur van de Franse autobouwer in Oman, Suhail Bahwan Automobiles (SBA).