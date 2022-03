De winkels van de supermarktgroep Mestdagh worden overgenomen door Intermarché. Dat is in vakbondskringen vernomen.

Dinsdag vindt een bijzondere ondernemingsraad plaats bij Mestdagh. Het bedrijf baat nu nog een negentigtal Carrefour-winkels uit, voornamelijk in Brussel en Wallonië, maar ook in Aarschot en Tienen. Mestdagh zegt nu dus zijn franchisesamenwerking met Carrefour op.

Volgens de vakbonden zou Intermarché alle Mestdagh-winkels overnemen, minstens in een eerste fase. Intermarché heeft volgens zijn website bijna tachtig winkels in Wallonië.

Noch Mestdagh, noch Intermarché was dinsdagmorgen bereikbaar voor een reactie.

