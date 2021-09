Ook na corona is telewerken een blijver. Interieurjournaliste An Bogaerts geeft in een nieuw boek tips voor het ideale thuiskantoor. "Veel professionele kantoren zijn wit-zwart-grijs. Dan is het goed thuis wat kleur in je werkplek te brengen. Als je er een fijn bureau hebt, ga je ernaar uitkijken om thuis te werken."

Al vijftien jaar gluurt journaliste An Bogaerts professioneel bij mensen naar binnen om over hun interieur te schrijven. "De laatste jaren was me al opgevallen dat de werkplek thuis enorm aan het evolueren was", zegt ze. "Vaak begon dat met een tafel, een stoel en een laptop. Meer heb je in principe ook niet nodig. Maar nu zag ik dat steeds meer mensen een aparte ruimte wilden om in te werken. Of ze kozen een rustige plek in hun huis die ze dan mooi inrichtten - een volwaardig onderdeel van het interieur. En dat kan echt op bijna alle mogelijke plekken in huis." Door corona kwam die trend in een stroomversnelling, merkte Bogaerts. "Toen mensen door de lockdown verplicht werden thuis te werken, wilden ze dat comfortabel kunnen doen. Dat zal niet meer verdwijnen. Het is niet omdat we nu opnieuw naar kantoor mogen, dat het gedaan is met dat bureau en dat we van die plek weer iets anders maken. We evolueren naar een hybride vorm van werken, waarbij iedereen wel een of meer dagen thuis zal werken. Dan is het belangrijk voldoende aandacht te besteden aan die werkplek." Een klassieke fout die mensen maken, is dat ze hun thuisbureau spiegelen aan hun werkplek op kantoor. "Mijn tip is: maak je thuiskantoor net zo anders mogelijk. Zit je in een wit, clean kantoor in een vrij steriele omgeving, maak het thuis dan zo gezellig mogelijk. Een beetje rommel, een mooie foto, een inspirerend kunstwerk, dat mag. Veel professionele kantoren zijn wit-zwart-grijs. Dan is het goed thuis wat kleur in je werkplek te brengen. Verandering van spijs doet eten, dat is bij werken net zo. Een andere omgeving werkt stimulerend. Als je er een fijn bureau hebt, ga je ernaar uitkijken om thuis te werken." Wie aan een thuiskantoor begint, heeft vooraf baat bij een kort zelfonderzoek. Kan ik me makkelijk concentreren met kinderen rondom mij? Heb ik een hekel aan rommel of net niet? Heb ik veel boeken nodig? Wat is handig? Wat inspireert mij? "Het is belangrijk eerlijk te zijn met jezelf. Ik merk dat mensen die het boek doorbladeren het zenkantoor heel mooi vinden. Maar dat werkt slechts voor een kleine minderheid. Als je het niet leuk vindt elke avond je rommel op te ruimen, moet je daar niet aan beginnen." De balans tussen werk en privé bewaren wordt almaar belangrijker. Daar dienen mensen extra rekening mee te houden als ze veel thuis werken. "Zelfs als je zoals sommige zelfstandigen altijd thuis werkt, is het belangrijk dat je nog altijd naar je werk kunt gaan, en 's avonds de omgekeerde beweging kunt maken", benadrukt Bogaerts. "Daar moet je op voorhand goed over nadenken. Als je aan de keukentafel werkt, is de verleiding groot nog snel die vaatwasser uit te laden. Of je wilt in de living nog even het speelgoed van de kinderen opruimen. Of omgekeerd: je bent nog mails aan het beantwoorden tijdens het klaarmaken van het avondeten. Het is belangrijk daar rekening mee te houden bij de creatie van je werkplek." Pas zodra je weet wat voor type thuiswerker je bent, kun je beginnen na te denken over waar in huis je een werkplek wilt inrichten. Dat kan overal, van een kleine werktafel in een ruime gang of op een overloop, over een werkplek in de living, de keuken of zelfs de slaapkamer, tot een aparte kubus, ingebouwd in een andere ruimte. "Het handige is: omdat je om te starten niet zo gek veel nodig hebt, kun je verschillende plekken proberen. Maak dan na een week of twee de balans op. Kan ik me hier concentreren? Krijg ik mijn werk hier gedaan? Op die manier leer je veel over jezelf", zegt Bogaerts. Uiteraard zijn er zaken waar thuiswerkers op voorhand rekening mee kunnen houden. Hoeveel opbergruimte ze nodig hebben bijvoorbeeld, en of ze mensen thuis willen ontvangen of niet. "Voor mensen die thuis klanten ontvangen, is het kantoor een visitekaartje, iets waar je mee kunt uitpakken ook. Maar er zijn een paar dingen die gelden voor elk thuiskantoor. Licht is erg belangrijk. Veel mensen gebruiken het licht dat al aanwezig is, maar om te werken heb je echt goed en voldoende licht nodig. Licht waar je ogen niet te vermoeid van worden. En zorg ervoor dat het zonlicht niet op je computerscherm schijnt. Licht is heel erg bepalend voor de kwaliteit van je werkruimte. Daarnaast: let erop dat er voldoende stopcontacten zijn. Niets zo frustrerend als je laptop in een andere ruimte te moeten opladen. Zorg voor voldoende huiselijkheid, en als je vaak thuiswerkt, is ergonomie ook belangrijk. Investeer in een goede bureaustoel, zorg dat je bureau op de juiste hoogte staat, dat soort dingen." Ook in de wereld van het thuiskantoor zijn er trends. Die volgen grotendeels de algemene trends van de interieurarchitectuur. De grote, open lofts, ideaal voor een industrieel kantoor, zijn duidelijk op hun retour, net zoals de huizen die verbouwd worden met een heel open plan. "Het is lange tijd mode geweest alles zo open mogelijk te doen. Maar qua privacy en akoestiek is dat niet zo ideaal gebleken", weet Bogaerts. "Vandaar de opmars van de studiolo, een apart volume dat je inplant in je huis - een kamer in een kamer. Dat is vaak een houten constructie, een soort kubus, die je kunt afsluiten als het werk erop zit. Mensen die daar gebruik van maken, zijn daar erg over te spreken. Je kunt zo'n kubus ook inbouwen in een ruimte die je verder niet hoeft aan te kleden, zoals een garage of een schuur." Zo'n apart kantoor kan ook in de tuin, bijvoorbeeld in een container of een tuinhuis. Over tuinkantoren plant Bogaerts een volgend boek te schrijven. Een andere tendens is het gezonde kantoor. "Door corona konden we niet meer naar de fitness", zegt Bogaerts. "Mensen proberen daarom een soort fitnessruimte in huis te creëren, met eigen toestellen. Die komt soms in de badkamer of de garage, maar je kunt het ook combineren met een bureau. Het goede eraan is dat je er dan genoeg aan wordt herinnerd om voldoende beweging te nemen, want we weten allemaal dat zitten het nieuwe roken is." Maar ook als je geen fitnesskantoor kunt installeren, kun je trucjes inlassen om voldoende beweging te nemen. Installeer bijvoorbeeld geen vaste telefoon, maar gebruik een wandeltelefoon of mobiele telefoon, zodat je kunt opstaan tijdens telefoongesprekken. Of plaats de printer in een andere ruimte. En neem slechts één glas drank of kop koffie mee, in plaats van een fles of een thermos. Telkens als je wilt bijvullen, neem je dan even de nodige beweging. En denk aan een fijne plant voor in de werkruimte. Planten geven rust en zuurstof, wat ook weer goed is voor de concentratie. De prijs van een thuiskantoor schrikt veel mensen af. Dat hoeft niet, meent Bogaerts. "Ik merk dat heel veel merken en producenten enorm op die markt springen. Het kantoor wordt een volwaardig onderdeel van het interieur. Het aanbod wordt dus steeds ruimer, en het is beschikbaar in alle prijsklassen. Bovendien worden de meubels steeds comfortabeler en mooier, zo krijgt het thuiskantoor alle comfort van de professionele werkplek. Producenten voorzien bureaus waar je makkelijk kabels kunt laten doorlopen, of tafels met oplaadpunten voor mobiele telefoons. Het is een business die enorm aan het groeien is. Dat zie je ook aan het aanbod aan akoestische wanden, waardoor mensen die zich overdag willen afschermen, tijdelijk een aparte ruimte kunnen creëren. 's Avonds plooi je die akoestische wand gewoon weer op. "Er is veel innovatie in die sector. Al worden we nu wel geconfronteerd met stijgende prijzen, al komt dat vooral door de aanvoerproblemen van grondstoffen als hout, aluminium en stoffen. Maar dat is geen exclusief probleem van de interieursector. Het thuiskantoor zal dus tijdelijk even duurder worden, maar wie een beetje zoekt, hoeft geen groot budget te hebben om toch een fijne werkplek te creëren."