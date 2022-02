De officiële codes die de economische activiteit van een onderneming beschrijven, zijn in 63 procent van de gevallen onjuist, ontdekten Jean-Pol Boone en Jean-Noël Chamart. Ze bedachten er ook een oplossing voor. Hun bedrijf kan een belangrijke rol spelen in de ecologische transitie.

"Inoopa brengt de echte activiteit van bedrijven en zelfstandigen in kaart, op basis van gegevens die we op internet en elders vinden", legt Jean-Pol Boone uit. "Denk aan de bedrijfswebsite, resultaten van Google, content van Facebook en LinkedIn, persartikels en gepubliceerde balansen. Met artificiële intelligentie en machinelearning analyseert onze software die data, om er concrete trefwoorden uit te halen die betrekking hebben op de activiteiten van een onderneming. Onze klanten gebruiken de tool zoals ze Google zouden gebruiken.

De technologie heeft meerdere toepassingen. De publieke sector kan ze gebruiken voor macro-economische studies, banken kunnen er kredietaanvragen mee beoordelen, bedrijven kunnen hun prospectie beter afstemmen. Inoopa toont hun ook de contactgegevens, met respect voor de privacyregels, en vertelt hun zelfs welke de beste manier is om prospecten te benaderen.

"Onze technologie kan ook helpen bij het corrigeren en verrijken van de NACE-codes", stelt Jean-Pol Boone. "Die beschrijven de economische activiteiten van bedrijven en dienen vaak als basis voor belangrijke beslissingen. Helaas blijken ze in 63 procent van de gevallen onjuist of niet relevant. Onze software kan daar verandering in brengen. Dankzij de zelflerende algoritmes bedraagt de nauwkeurigheid al 97 procent."

Inoopa heeft grote klanten zoals bpost, ING, AXA, Ethias, Proximus en TotalEnergies, maar ook de Vlaamse overheid en sectorfederaties. "We werken met een abonnementssysteem, dat geregelde updates garandeert", stelt Jean-Pol Boone. "Maar klanten kunnen onze tool ook eenmalig gebruiken. We groeien jaar na jaar met zo'n 50 procent." Het bedrijf, dat werkt aan een kapitaalronde, deed zijn eerste stappen in Nederland en trekt dit jaar nog naar Frankrijk.

Correlatie

Inoopa kan ook een rol spelen in de ecologische transitie, zegt Jean-Pol Boone: "Om de impact van een onderneming op het milieu in te schatten, kun je uiteraard naar haar CO2-uitstoot kijken. Maar de koolstofvoetafdruk heeft betrekking op veel meer elementen. Omdat wij de activiteiten van bedrijven kennen, kunnen we bijvoorbeeld ook hun afhankelijkheid van energie, grondstoffen en water, productieketens en logistieke spelers in kaart brengen. We hebben dus alle gegevens om de correlatie te kennen tussen de activiteiten van een bedrijf en zijn energie-impact. De regelgeving wordt strenger, ook voor financiële spelers, en die kans willen we benutten. We praten al met alle banken."

Ook het handelsinformatiekantoor Trends Business Information, net als Trends eigendom van het mediabedrijf Roularta, zal in de toekomst de milieuscore van Inoopa integreren.

