'De markt lijkt zich nog sneller heruit te vinden dan de autosector zelf', zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Een goed jaar geleden bracht Trends zijn eerste special 'groene mobiliteit' uit. De boodschap van het verhaal? "De toekomst is elektrisch. Meer dan vijftig e-modellen staan in de showrooms. U kunt er nu echt niet meer naast kijken."

In de tweede editie die deze week verschijnt,gaat het al niet meer over de wagens zelf. Natuurlijk innoveren de constructeurs nog altijd en mogen we stilaan hopen op betere en groenere batterijen. Maar de innovatiekracht van de groene mobiliteit zit ondertussen overal. In geen tijd komt een sluitende laadinfrastructuur tot stand. Het aantal snelle laadpalen neemt in ijltempo toe. Verschillende spelers, waaronder het Nederlandse Fastned maar ook Tesla zelf, breien een lappendeken van laadstations. Angst om stil te vallen, is nergens meer voor nodig. Angst dat de laadinfrastructuur de groei van het aantal elektrische wagens niet zal kunnen volgen, evenmin.

Innovatie zit niet alleen onder de motorkap.

Het bewijst de kracht van de markt: zodra de privésector voelt dat het de overheid menens is met de doorbraak van een nieuwe technologie, duiken meerdere spelers in het gat. Hetzelfde zie je gebeuren bij allerlei formules van leasing, autodelen en op elkaar afgestemde mobiliteitsconcepten. De markt lijkt zich nog sneller heruit te vinden dan de autosector zelf.

De volgende innovatiegolf zal zich vooral bij u thuis afspelen. Als u elektrisch rijdt, zal u straks ook thuis zo goedkoop en flexibel mogelijk willen opladen. Slimme systemen, die schakelen tussen het net, de zonnepanelen, de thuisbatterij, de laadpaal en misschien zelfs het buurtnetwerk van groene stroom, komen eraan. Hoe meer en hoe sneller we van Russische en andere fossiele brandstoffen moeten afkicken, hoe sneller dat zal gaan. Andermaal zal de markt het tempo bepalen.

