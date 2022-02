ING heeft zijn winst afgelopen jaar bijna verdubbeld. Daarmee ging er bijna net zoveel winst in de boeken als in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Het Nederlandse financiële concern met stevige Belgische tak profiteert de laatste tijd flink van de weer aantrekkende economie.

Onder de streep hield ING een kleine 4,8 miljard euro winst over (+92 procent). Toen drukten de pandemie en de strenge lockdownmaatregelen nog sterk op de vraag naar leningen. Ook moest er destijds veel geld apart gezet worden voor leningen die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. In de laatste drie maanden van het jaar maakte ING 945 miljoen euro winst (+30 procent).

Topman Steven van Rijswijk zegt in een verklaring dat er weer meer leningen worden verstrekt. Ook zag de bank in het laatste kwartaal een sterke groei van de inkomsten uit commissies die de bank aanrekent aan de klanten. Dat is volgens hem een "teken van groeiend vertrouwen in de economie". Met het oog op de toekomst denkt hij dat de bank er goed voor staat. De kapitaalbuffer is bijvoorbeeld ook aangedikt.

Toch vallen de resultaten tegen als ze worden vergeleken met de hooggespannen verwachtingen van analisten. Dat heeft voornamelijk te maken met de flink opgelopen inflatie. Ook verwijst de bank naar onzekerheid als gevolg van de aanhoudende coronapandemie en de personeelstekorten bij bedrijven. De bank stelt een slotdividend van 41 cent voor, bovenop het interimdividend van 21 cent dat reeds in oktober betaald werd.

ING maakte in oktober al bekend voor ruim 1,7 miljard euro eigen aandelen in te zullen kopen. Dat programma was eind december al voor 92 procent gerealiseerd. Voor de Belgische retailbankactiviteiten, Luxemburg incluis, staat 592 miljoen euro omzet in de tabellen voor het vierde kwartaal, tegenover 572 miljoen euro een jaar eerder. Dat resulteerde in 136 miljoen euro winst voor belastingen, wat meer dan een verdubbeling is.

