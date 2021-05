ING heeft zijn winst afgelopen kwartaal flink opgevoerd. Het Nederlandse financiële concern merkte in met name Duitsland en België een duidelijk toename van de vraag naar beleggingsproducten en slaagde erin om meer inkomsten uit commissies binnen te halen.

Volgens topman Steven van Rijswijk lukte het ING ook goed om de financiële hulp vanuit het economisch steunprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) om te zetten in leningen voor klanten.

De nettowinst steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 50 procent tot circa 1 miljard euro. Daarmee presteerde de bank beter dan analisten gemiddeld hadden verwacht.

Er werd wel al gerekend op een beter resultaat. In het eerste kwartaal van vorig jaar, waarmee wordt vergeleken, werd duidelijk dat de virusuitbraak en beperkende maatregelen grote economische schade zouden veroorzaken. Net als andere grote banken zag ING zich toen genoodzaakt veel geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald, waardoor de winst destijds hard daalde.

Volgens topman Steven van Rijswijk lukte het ING ook goed om de financiële hulp vanuit het economisch steunprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) om te zetten in leningen voor klanten.De nettowinst steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met 50 procent tot circa 1 miljard euro. Daarmee presteerde de bank beter dan analisten gemiddeld hadden verwacht. Er werd wel al gerekend op een beter resultaat. In het eerste kwartaal van vorig jaar, waarmee wordt vergeleken, werd duidelijk dat de virusuitbraak en beperkende maatregelen grote economische schade zouden veroorzaken. Net als andere grote banken zag ING zich toen genoodzaakt veel geld opzij te zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald, waardoor de winst destijds hard daalde.