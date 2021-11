De grootbank ING België gaat volgend jaar nog eens 44 eigen statutaire kantoren sluiten. Dit jaar gingen al 62 dergelijke vestigingen dicht. De bank wil haar eigen kantoorpersoneel meer inzetten voor klantenadvies op afstand, bijvoorbeeld via videocalls.

Tegen eind 2022 zal ING België nog 350 kantoren overhouden, tegenover 450 eind juni en 405 eind december dit jaar. Het zijn vooral de eigen statutaire kantoren van de bank (die werken met personeel dat in dienst is bij ING, nvdr) die dicht gaan. De bank wil tegen eind volgend jaar nog amper 50 eigen kantoren over houden. Daarnaast zullen er nog 300 ING-agentschappen uitgebaat worden door zelfstandige bankagenten.

Dit kadert in de strategie van ING België om te evolueren naar grotere kantoren, waar meer mensen en expertise samengebracht worden. Peter Adams, de nieuwe CEO van ING België, verklaarde onlangs in een interview met Trends dat hij af wil van het idee dat bankkantoren een plaats zijn om mensen te ontvangen. 'Ik zie het kantoor veeleer als een plek om medewerkers en expertise samen te brengen', zei hij.

Adams wil zijn mensen meer inzetten voor klantenadvies op afstand, bijvoorbeeld via videocalls. Volgens de CEO is de klant daar vragende partij voor. 'Negen op de tien klanten geven de voorkeur aan een videocall met een expert voor een hypothecaire lening, boven een afspraak op kantoor. Voor een belegging of een investeringsproduct gaat het om acht op de tien. En de klantentevredenheid achteraf blijkt heel hoog te zijn', aldus Adams.

Woordvoerster Safia Yachou van ING België beklemtoont dat de beslissing geen gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid: 'Er gaan geen jobs verloren. Mensen die werken in een kantoor dat geschrapt wordt zullen op een andere plaats aan de slag kunnen. Wel zal hun expertise meer ingezet worden via digitale kanalen.' Het zou naar verluidt om 150 werknemers gaan.

Yachou zegt ook dat niet alle 44 statutaire kantoren noodzakelijk dicht gaan. Ze wijst erop dat ze eventueel kunnen worden overgenomen door een zelfstandige bankagent of fuseren met andere kantoren. De vakbonden reageren sceptisch en vrezen voor een verdere afbouw van het kantorennet en jobverlies.

