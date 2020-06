De economen van ING België waarschuwen dat we een krachtig economisch herstel snel zullen zien afzwakken. De Belgische economie zal slechts heel traag weer rechtkrabbelen tot het niveau van begin dit jaar.

Voor de Belgische economie zal het herstel op een grafiek er in eerste instantie V-vormig uitzien. "Dat snelle herstel is voor een deel een illusie", zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. "Er speelt een basiseffect. Dat wil zeggen dat we van een heel laag niveau van economische activiteit vertrekken. We gaan van een volledige lockdown naar een gedeeltelijke lockdown. Dan is er natuurlijk een verbetering tegenover het vorige kwartaal."De economen van ING verwachten voor heel 2020 een economische krimp van 7,8 procent. Dat is een minder donker scenario dan BNP Paribas Fortis vorige week schetste. Voor 2021 rekent ING weer op een groei van 4,5 procent. Voor 2022 zit er slechts 1,5 procent groei in de kaarten.Als de Belgische economie een tweede lockdown kan vermijden, dan zal er een redelijk sterke heropleving zijn in het derde kwartaal van 2020. "Daarna zal het tempo van de groei snel weer afzwakken en zullen we verschillende jaren een traag herstel kennen", voorspelt Vanden Houte. De evolutie van het bruto binnenlands product (bbp) zal er een beetje uitzien als een vierkantswortel, maar het zal tot 2023 duren vooraleer het bbp weer min of meer op het niveau van voor de covid-19-crisis zal komen.We hebben geluk dat België niet sterk afhankelijk is van toerisme. Het toerisme staat in voor iets meer dan 5 procent van het bbp en iets meer dan 5 procent van de werkgelegenheid in ons land. In Griekenland gaat het om meer dan een kwart van de werkgelegenheid en meer dan een vijfde van het bbp. Daarom is het ook belangrijk de grenzen binnen de Europese Unie snel open te zetten. Vooral Zuid-Europa leeft van het toerisme en was ook al hard geraakt door de financiële crisis in 2008-2009.Het vertrouwen van de consument is een belangrijke factor in het economische herstel. In juni is het consumentenvertrouwen in de eurozone ietwat verbeterd, na verschillende maanden van verslechtering. Vanden Houte waarschuwt dat we daar nog niet het einde van de crisis gezien hebben."We krijgen de komende maanden te maken met zogenoemde tweederonde-effecten. We hebben massaal veel tijdelijke werkloosheid gezien in Europa. Die tijdelijke werkloosheid gaat voor een stukje permanente werkloosheid worden. We krijgen meer en meer berichten over afslankingen en saneringen. Die gaan opnieuw een domper zetten op het consumentenvertrouwen, wat niet wil zeggen dat we weer naar het dieptepunt van de crisis gaan. Het zal er alleen voor zorgen dat het V-herstel in tweede instantie als een soufflé in mekaar zal zakken."ING-strateeg Luc Charlier merkt op dat de aanhoudend lage rente ondersteuning geeft aan aandelen. "Het enige aandachtspunt is dat de huidige waarderingen van aandelen rekening houden met een V-vormig herstel van de bedrijfswinsten. Beleggers verwachten dus dat bedrijfswinsten snel zullen herstellen en in de toekomst zullen blijven groeien, terwijl analisten een val van de bedrijfswinsten met 25 procent voorspellen voor 2020." Aangezien ING verwacht dat die V zal inzakken, zijn de strategen een beetje voorzichtiger dan anders. Ze raden beleggers aan iets minder aandelen dan normaal in portefeuille te houden. Zowel voor aandelen als obligaties is het zaak bedrijven met weinig schulden te kiezen.In de grondstoffenprijzen is dat V-herstel helemaal niet zichtbaar. "Dat is logisch, want die weerspiegelen de werkelijke vraag en en het werkelijke aanbod op de markt. Er is nog altijd minder vraag naar grondstoffen, want de economie draait niet op volle capaciteit", vervolgt Charlier. "Bij de aandelen hebben vooral de technologieaandelen - de zogenoemde nieuwe economie - de hausse geleid. Denk die weg en het beursherstel ziet er al veel minder indrukwekkend uit."Vanden Houte: "Beleggers zijn manisch-depressief. In maart en april was er een grote risicoaversie bij grote beleggers. Vandaag zijn ze weer even optimistisch als in het begin van het jaar. Dat is altijd gevaarlijk. Het minste slechte nieuws heeft een groter effect na een hausse, dan in de dip als iedereen al pessimistisch is. Er zou weleens een tussentijdse correctie kunnen komen, in de opwaartse trend. Het dieptepunt van de markt ligt nu wel achter ons."Voor ING België is goud de veilige haven bij uitstek. "Hoe meer geld de Amerikaanse centrale bank in het systeem pompt, hoe hoger de goudprijs gaat."