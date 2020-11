De Nederlandse bank ING schrapt 1000 banen, zowel in de zaken- als in de retailbank. Banenverlies in België en Nederland wordt niet uitgesloten. De bank zag haar winst in het derde kwartaal met meer dan 40 procent zakken.

ING zet opnieuw het mes in zijn personeelsbestand. In de zakenbankafdeling worden onder andere een aantal kantoren in Azië en Zuid-Amerika gesloten. In de retailbank zouden banen verloren gaan in landen als Spanje, Italië en Tsjechië. Een woordvoerder van ING Groep in Amsterdam zegt dat het moeilijk is om namen van landen te noemen, maar hij sluit niet uit dat er ook in België en Nederland jobs geschrapt worden. De bank wil daarover in dialoog gaan met de vakbonden.

ING Groep heeft wereldwijd 56.000 personeelsleden in dienst. De Nederlandse vakbonden vrezen dat er bij onze Noorderburen 200 tot 300 banen verloren gaan. De impact op België blijft voorlopig een vraagteken. "De gesprekken met het groepsniveau zijn gestart", zegt Safia Yachou, woordvoerster van ING België. "Het is voor ons ook nog onduidelijk of en wat de impact zal zijn".

Enkele jaren geleden kondigde ING België een grote herstructurering aan, waarbij de helft van de kantoren dicht gingen en 3000 jobs verdwenen. Het sociaal plan dat gepaard ging met die sanering, loopt eind volgend jaar af.

Dividend

ING zag in het derde kwartaal van 2020 de winst terugvallen tot 788 miljoen euro, dat is 41 procent minder dan een jaar eerder. CEO Steven Van Rijswijk wijst als verklaring naar de moeilijke economische omgeving als gevolg van de corona-crisis. ING schreef ook 140 miljoen euro af op een integratieproject (Maggie) dat teruggedraaid wordt.

Een lichtpunt is dat ING in het derde kwartaal minder geld opzij moest zetten voor dubieuze leningen. In het tweede kwartaal zag ING zich genoodzaakt 1,3 miljard euro in de stroppenpot te steken, nu komt daar 469 miljoen euro bij.

ING België (dat ook Luxemburg omvat) realiseerde in het derde kwartaal 92 miljoen euro winst voor belastingen, tegen 207 miljoen euro een jaar eerder. De bank leed onder een daling van de netto rente-inkomsten en hogere voorzieningen voor kredietverliezen. ING België stak in het derde kwartaal 137 miljoen euro in zijn stroppenpot. Dat is wel minder dan de 156 miljoen euro uit het tweede kwartaal van 2020.

CEO Van Rijswijk zegt dat ING van plan is een dividend uit te keren over zowel het boekjaar 2019 als 2020. Daarvoor moet hij wachten op goedkeuring van de ECB, die eerder dit jaar banken verplichtte hun winst op te potten. ING wil voortaan 50 procent van de recurrente winst uitkeren aan de aandeelhouders.

