Zaterdag 14 januari opent het Autosalon op de Heizel opnieuw de deuren, na twee geschrapte edities door de pandemie. De voorbije twee jaren waren de slechtste sinds 1995 voor de verkoop van nieuwe wagens in België.

Het Autosalon viert zijn 100ste editie. Maar het is een feest in mineur. In 2022 werden amper 366.303 nieuwe wagens ingeschreven. Dat is ver verwijderd van de 572.211 in 2011, het beste jaar ooit. 2022 werd het slechtste jaar sinds 1995, zo is te zien op deze infografiek van de evolutie sinds 2000.

Over de oorzaken daarvan en de verwachtingen voor de toekomst: lees een exclusief interview met Febiac-CEO Andreas Cremer.

