De Britse chemiegroep Ineos zal zo'n 2 miljard euro investeren in de productie van groene waterstof, een propere energie die een sleutelrol speelt in het koolstofarm maken van de industriële sector. Dat berichten verschillende Britse media. Eén van de eerste fabrieken zou in België komen, luidt het nog.

'Het gaat om de grootste investering ooit in Europa in projecten rond elektrolyse, met het oog op de productie van groene waterstof', aldus Ineos.

In het kader van de investering worden in de komende tien jaar fabrieken gebouwd in Noorwegen, Duitsland en België. Er zijn ook investeringen voorzien in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Meer details voor België zijn er niet, maar vorig jaar bleek al dat Antwerpen een grote kanshebber was voor een waterstofproject. Het is trouwens een Belg -Wouter Bleukx- die bij de chemiegroep de leiding heeft over de waterstofactiviteit.

De eerste eenheid van Ineos die gebouwd zal worden, is een waterstoffabriek van 20 MW in Noorwegen, aangedreven voor groene energie. In Duitsland wil Ineos een waterstoffabriek van 100 MW bouwen op zijn site in Keulen.

'Europa vraagt meer investeringen in groene waterstof en de aankondiging van Ineos van vandaag toont onze vastberadenheid om een leidende rol te spelen in de productie van deze belangrijke nieuwe brandstof', zegt CEO Jim Ratcliffe.

Groene waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse van water. De elektriciteit die daarvoor wordt gebruikt, is opgewekt via hernieuwbare energie. De brandstof geldt als een van de beste hulpmiddelen om de industrie CO2-neutraal te maken, aangezien hij enkel waterdamp uitstoot en dus veel properder is dan fossiele brandstoffen.

