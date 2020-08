De industriële productie in de eurozone is in juni verder gestegen met 9,1 procent, maar in België was er een daling met 1,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Door de lockdownmaatregelen die weerden ingevoerd om de coronapandemie in te dammen, heeft de Europese industrie de productie fors verminderd in maart en april. In mei begon het herstel, met in de eurozone een groei van 12,3 procent. In juni was er een verdere vooruitgang van 9,1 procent.

België (-1,4 procent) is naast Finland (-0,8 procent) het enige EU-land in de Eurostat-statistieken dat op maandbasis geen groei optekende in juni. Van Cyprus, Oostenrijk en Luxemburg waren er voor de periode nog geen cijfers beschikbaar. In mei was de industriële productie in ons land wel nog toegenomen met 12,2 procent tegenover april.

De cijfers op jaarbasis tonen dat de industrie zich nog lang niet op het peil van voor de crisis bevindt. In de eurozone lag de productie nog 12,3 procent onder die van juni vorig jaar. In België was dat 10,5 procent.

De verklaring voor de achteruitgang maand-op-maand in België, is niet duidelijk. Volgens werkgeversfederatie VBO zijn de cijfers erg volatiel. 'Relevanter is dat we in juni jaar-op-jaar nog op een daling van iets meer dan 10 procent zaten, iets beter dan het Europees gemiddelde', luidt het daar.

