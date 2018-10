Indiase antitrustwaakhond binnengevallen bij AB InBev en twee andere brouwers

Tegen de drie brouwers loopt een onderzoek naar prijsafspraken. Dat meldt Reuters op basis van drie anonieme bronnen die op de hoogte zijn van het dossier. Volgens een regeringsbron werden bij de huiszoekingen e-mails gevonden die wijzen op prijsafspraken.

De Competition Commission of India (CCI) voerde huiszoekingen uit in de kantoren van United Breweries (India, maar voor 43 pct in handen van Heineken), Carlsberg (Denemarken) en AB InBev, in zeker twee Indiase steden. Het onderzoek van de waakhond naar de drie bedrijven loopt al zeker een jaar, aldus een vierde bron die het onderzoek kent.

De regulator kreeg de tip van een van de drie bedrijven, dat details bezorgde over de prijsafspraken in een aanvraag tot strafvermindering. CCI heeft een strafverminderingsprogramma lopen voor klokkenluiders die deel uitmaken van een kartel.

Volgens de Indiase wetgeving kunnen deelnemers aan een kartel boetes krijgen van tot drie maal de winst in de jaren waarin het kartel actief was is of 10 procent van de jaarlijkse omzet.

Een woordvoerder van AB InBev in India liet aan Reuters weten dat het bedrijf het naleven van de antitrustregels heel ernstig neemt. 'Integriteit en ethiek maken deel uit van onze kernwaarden, en worden belichaamd in onze bedrijfscultuur'.

Carlsberg, United Breweries en de CCI weigerden commentaar aan Reuters.