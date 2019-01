Incendin bouwt aan wereldwijde groep in brandbescherming

Met zes overnames in iets meer dan drie jaar gaat de uitbreiding van Incendin als een lopend vuurtje. Vanuit Tisselt, een deelgemeente van Willebroek, bouwt het aan een wereldwijde groep in brandwerend en brand bestrijdend materiaal. "Dat is een gigantische markt die jaarlijks met ruim 6 procent groeit en een wereldwijde omzet van 6,5 miljard euro vertegenwoordigt. Wij zijn daarin actief in zeer kleine nichemarkten. We hebben onze activiteiten zeer nauwkeurig gekozen. In die niches staan we technologisch sterker dan onze concurrenten."

