In mei 2021 zijn in het Vlaamse Gewest 5.620 ondernemingen opgericht. Dat zijn er 42,3% meer dan in mei van vorig jaar, zo blijkt vrijdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het aantal ondernemingen dat in dezelfde maand werd geschrapt, ligt echter ook een pak hoger dan vorig jaar: 35,5%.

Het aantal opgerichte ondernemingen zit al enkele maanden in de lift. In februari was er al een stijging van 9% tegenover dezelfde maand vorig jaar, gevolgd door een stijging van 34% in maart 2021. In april ging het om een stijging van 90% ten opzichte van dezelfde maand in 2020.

Toch werden ook heel wat ondernemingen geschrapt. In mei ging het om 2.785 ondernemingen. Dat is 35,5% meer dan in mei van vorig jaar. In januari ging het nog om een daling van 8% tegenover dezelfde maand in 2020, waarna in februari, maart en april stijgingen van 13%, 22% en 26% werden genoteerd.

In de meeste maanden van 2020 lag het aantal opgerichte ondernemingen hoger dan het aantal opgerichte ondernemingen in dezelfde maand een jaar voordien. Dat verschil varieerde van +7% in november tot +32% in augustus. Enkel in maart, april en mei was dat niet het geval.

Het aantal geschrapte ondernemingen bleef in de meeste maanden van 2020 ongeveer gelijk met of lager dan het aantal geschrapte ondernemingen in dezelfde maand van het jaar voordien.

