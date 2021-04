De invoer en uitvoer van goederen zijn in februari opnieuw afgenomen. Dat meldt de Nationale Bank donderdag. De inkrimping van de handel kwam nagenoeg overal tot uiting, maar in ruimere mate voor het handelsverkeer met de Verenigde Staten en de invoer uit het Verenigd Koninkrijk.

In februari 2021 bleef de groei negatief ten opzichte van februari 2020 voor de uitvoer (-9,3 procent) en de invoer (-11,8 procent). Die afname werd al in januari 2021 vastgesteld, toen met respectievelijk -8,2 procent voor de uitvoer en -14,7 procent voor de invoer in vergelijking met januari 2020.

De Nationale Bank benadrukt dat dit echter ver verwijderd is van de extreme dalingen met meer dan 25 procent in april en mei 2020, tijdens de eerste lockdown veroorzaakt door de wereldwijde coronacrisis.

Enkel de invoer uit China, vooral van machines en elektrisch materiaal, en in veel mindere mate die uit Nederland, voornamelijk energieproducten, bleven stijgen.

